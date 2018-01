publié le 25/01/2018 à 11:42

Cela tombe doublement bien. Car la dernière fois que je vous ai parlé du sucre (je vous avais notamment expliqué qu'il était caché dans pléthore de produits alimentaires), cela m'a valu un petit courrier sympa.



Le Centre d'Études et de Documentation du Sucre (Cedus) a écrit une lettre au Conseil de l'Ordre des médecins (dont je dépends, comme vous le savez), au prétexte que j'aurais dit du mal de ce noble produit qu'est le sucre et que mes propos constituaient "un véritable dénigrement du produit" avec "des répercussions hautement préjudiciables pour l'ensemble de la filière sucre".

Je ne suis pas sûr qu'il y ait réconciliation. Car je dois à la vérité répéter que le sucre agit sur l'organisme comme une drogue et que c'est effectivement hautement addictif. Il suffit d'ouvrir la presse ces jours-ci pour tomber sur le récit d'une expérience menée par l'Inserm.



Drogue ou sucre ? Les rats ont choisi

Elle a consisté à administrer de la cocaïne et de l'héroïne à des rats jusqu'à ce qu'ils développent un comportement et des modifications neurologiques, laissant penser qu'ils avaient développé une addiction à ces deux drogues. Bref, les rats étaient devenus accrocs.



C'est le moment qu'ont choisi les scientifiques pour proposer du sucre aux animaux, en plus de l'héroïne et de la cocaïne. Dans 90% des cas, les rats se sont tournés vers le sucre. On ne saurait faire plus belle démonstration du pouvoir attractif du sucre. Il est tout simplement plus fort que celui de l'héroïne et de la cocaïne, qui ne sont pas franchement des drogues douces.



Pourtant notre organisme à besoin du sucre (notre cerveau en particulier). C'est d'ailleurs l'un des arguments des industriels qui, à juste titre, parlent de "carburant cellulaire" et de "source d'énergie" à son propos. Sauf que là on se moque un peu du monde.

Gare aux glucides "simples"

En fait, l'organisme a besoin de glucides. Or dans cette famille, il y a les glucides simples et les glucides complexes. On trouve les "complexes" dans les pâtes, le riz, le blé ou les légumes secs. Ils sont bons pour la santé.



Les "simples", en revanche, sont néfastes. Si vous les aimez, je préfère que vous alliez les chercher dans les fruits plutôt que dans la confiture, les gâteaux, les bonbons ou les sodas.



L'enjeu étant, bien sûr, d'éviter de fabriquer des générations d'obèses et de diabétiques. Pour ne citer que les pathologies les moins graves qu'endurent les gros consommateurs de sucre.

