Mychel Cymes vous dit comment bien choisir son psy

publié le 23/01/2018 à 10:54

Régulièrement, on me pose la question : "Est-ce que tu connais un bon psy ?". D'ailleurs c'est drôle, mais à chaque fois qu'on me demande de conseiller un médecin on me précise "un bon". Comme si j'allais leur donner le nom d'un charlatan !



C'est en tout cas une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Se lancer dans une psychothérapie ou une psychanalyse est un acte particulièrement intime. Ce qui est bon pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres.



Or il suffit de tomber sur le mauvais interlocuteur (ou la mauvaise interlocutrice) pour être dégoûté à jamais de l'expérience et remettre aux calendes grecques une thérapie qui aurait pu être bénéfique.



Adressez-vous à des pros

D'abord la question "Est-ce que tu connais un bon psy ?" est une fausse bonne question. Je comprends qu'on la pose. Mais il faut bien comprendre que quand un ami vous dit que son psy est hyper efficace, il oublie de préciser qu'il est hyper efficace pour lui. Et pas forcément pour vous.

Le succès d'une psychothérapie repose avant tout sur la qualité de la relation entre le patient et le psy. Cette qualité dépend forcément du profil et du caractère de chaque individu. Tenez-vous le pour dit : nous sommes tous des êtres uniques et nous méritons tous du sur-mesure.



Doit-on alors s'en remettre au hasard ? Cela aussi c'est une mauvaise idée, le hasard ne faisant pas toujours bien les choses. Certains patients préfèrent l'approche verbale ; d'autres, l'approche comportementale. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de se renseigner sur l'approche que privilégie le psy que vous avez en ligne de mire.



Il est tout aussi important de savoir quelle est sa spécialité. Si vous êtes empêtré dans un burn out et que vous allez voir un spécialiste du couple ou des phobies, vous risquez d'être déçu.



Y aurait-il des méthodes qui fonctionneraient mieux que d'autres ? Dans l'absolu, non. Aucune méthode n'est considérée comme supérieure ou plus efficace que les autres. Après, il faut quand même veiller à s'adresser à des pros. En général, il sont certifiés par des organismes sérieux. C'est le cas, par exemple, de la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse (FF2P). Elle veille à ce que ses adhérents aient été solidement formés.



Lancez-vous !

Le secret (s'il y en a un) c'est de se lancer. On va décrocher son téléphone, on parle avec le psy, et on demande ce qu'on appelle une "séance inaugurale". C'est une séance au cours de laquelle le patient va pouvoir dire ce qu'il espère de sa thérapie, ce que sont ses motivations.



En retour, le psy devra le rassurer en détaillant la méthode qu'il va utiliser. Cette étape est trop souvent ignorée, ce qui est dommage. Car d'après les psys, tout se joue dès les premières séances. Ça "matche" comme ont dit, ou ça ne "matche" pas. Autant partir du bon pied, c'est-à-dire sur la base d'un contrat thérapeutique.