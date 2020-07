Lyon : un élu écologiste atteint du Covid-19, neuf autres en quatorzaine

publié le 05/07/2020 à 23:11

À Lyon, la crise sanitaire repart de plus belle. Alors que Grégory Doucet venait d'accéder à la tête de la mairie de Lyon, certains élus manquaient à l'appel ce samedi 4 juillet.

En effet, Gauthier Chapuis élu dans le 9e arrondissement de Lyon et futur conseiller délégué à l'alimentation locale et à la sécurité alimentaire a contracté le coronavirus. De ce fait, l'élu a donc été placé en "quatorzaine" comme plusieurs adjoints l'ayant régulièrement côtoyé ces derniers jours, rapporte Le Progrès. De plus, le nouveau maire de Lyon a annoncé que tous les élus écologistes seront testés dès la semaine prochaine.

Ce tout premier conseil municipal s'est finalement déroulé dans le respect des gestes barrières. Par précaution, Gérard Collomb a remis à Grégory Doucet le coffret contenant l'écharpe de maire au lieu de lui passer autour du cou, comme c'est le cas traditionnellement.