publié le 24/09/2019

Saviez-vous que le mot anglais « coach » vient en fait du mot français « coche » qui désigne un véhicule tiré par des chevaux ? Faut-il sabler le champagne ou le sabrer ? D’où vient l’AZERTYUIOP de nos claviers ? On plonge dans les mystères de la langue française avec notre invité Muriel Gilbert.

Quelle est l’origine, l’étymologie du mot « coche » ? Comment notre « coche » Français est-il devenu un coach, c’est-à-dire un professeur ou un entraîneur en anglais ?

Pourquoi le mot second s’écrit-il avec un « c » alors que nous le prononçons comme un « g » ? « SeCond » et « SeGond » ont cohabités à une époque ? D’où vient l’expression « je n’y vois goutte » qui veut dire « je n’y vois rien » ? Et « monsieur », pourquoi on ne le prononce pas « Mon Sieur » ?





