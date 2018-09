publié le 25/09/2018 à 13:24

"Slime" signifie vase en anglais. Mais ce terme désigne notamment une pâte malléable qui connaît un grand succès ces dernières années chez les jeunes. Si son aspect chimique a toujours posé question, l'association de consommateur UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme ce mardi 25 septembre.



Après un test effectué sur la composition de 13 de ces pâtes élastiques disponibles en grandes surfaces, l’association saisit la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (DGCCRF) et appelle les parents à la plus grande vigilance s’agissant de ces produits.

Des teneurs en contaminants (arsenic, mercure, baryum, chrome, strontium …) ainsi qu’en bore ont été recherchées. Ce dernier élément donne son aspect élastique à la pâte mais il est toxique à fortes doses, selon l'étude qui sera disponible dans le numéro d'octobre.

Avec pas moins de 14 fois la teneur maximale autorisée en bore, les "slimes" seraient donc particulièrement toxiques. UFC-Que Choisir prévient : un contact avec les yeux peut entraîner des "irritations". L'enfant peut aussi s'exposer à des problèmes plus graves s'il avale la pâte : "des problèmes digestifs, des atteintes du foie, du pancréas et du système nerveux", selon l’association.



Attention, les "slimes faits maisons" ne sont pas moins dangereux alors que de nombreuses recettes sont dorénavant disponibles sur Internet. L'association de consommateurs rappelle ainsi que les produits utilisés, comme des colles, des solutions ophtalmiques, des mousses à raser ou des lessives liquides, possèdent des perturbateurs endocriniens ou des conservateurs hautement allergisants et toxiques.