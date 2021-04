publié le 28/04/2021 à 08:29

Inquiétude en Île-de-France, autour des variants sud-africains et brésiliens qui augmentent fortement : de 6 à 9%, notamment en petite couronne. En revanche, toujours pas de trace officiellement du variant indien même s'il a déjà été détecté dans au moins 17 pays d'après l'OMS. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France tente de traquer toutes ces nouvelles souches et de remonter les chaînes de contamination. Tous les jours, c'est un peu la course contre la montre pour la centaine d'agents de l'ARS, qui comme Laurène, appellent toute la journée des cas contacts.

"Tous les cas de variants sud-africains et brésiliens ça reste notre priorité. Systématiquement on va envoyer une équipe pour organiser un dépistage", dit-elle. Et quand l'agence découvre qu'une personne est bien atteinte d'un de ces variants à risque, on lui demande une liste bien plus longue de contacts à alerter. "L'enjeu c'est d'avoir une approche très large du contact à risque", nous explique Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS.

Une attention toute particulière est aussi donnée aux aéroports. Une équipe s'occupe exclusivement d'appeler des passagers de vol où des cas ont été détectés, pour leur poser toute une liste de questions. "En fonction de la durée du vol, le nombre de fois où le masque a été changé, est-ce qu'il y a eu une collation en vol", détaille Aurélien Rousseau.

Chaque jour en moyenne une quinzaine de voyageurs, venus de l'étranger, sont testés positifs dans les aéroports parisiens. D'où l'importance de cette traque acharnée des variants.

