publié le 16/02/2021 à 05:40

Le ministère de la Santé appelle tous les établissements de santé français à basculer "en organisation de crise", et ce dès le 18 février. Une organisation qui passe en partie par une collaboration plus étroite avec les établissements privés. Lors de la première vague, il y avait eu des couacs, mais il semblerait que des leçons aient été tirées.

Tout dépend des régions, la situation est très hétérogène. En Île-de-France ou en PACA, 20% des malades de réanimation sont hospitalisés dans le privée, contre 6% contre le Centre-Val de Loire. Même différence pour les séjours en médecine. La règle logique de bon sens : "plus le virus circule, plus le recourt au privé est important", ne se vérifie pas partout.

Ce recourt peut prendre plusieurs formes : transferts de malades de la Covid quand l'hôpital public est saturé, rééducation post-Covid ou chimiothérapie dans le privé pour libérer des lits. Des cliniques ont pu prendre en charge également des opérations déprogrammées à l'AP-HP.

Mais le nombre de clusters et la tension sur les effectifs rendent désormais difficiles les passerelles entre les établissements publiques et privés. Dans les cliniques aussi, on a du mal à recruter.

À écouter également dans ce journal

Isère - Trois gendarmes qui avaient consommé de l'alcool avec leur collègue responsable de l'accident ayant causé la mort d'un couple de retraités ont été mis en examen pour "non obstacle à la commission de délit". Ils ne l'avaient pas empêché de prendre la route.

Lorient - Kylian Le Reste, 22 ans, accusé d'avoir percuté deux enfants en juin 2019 à Lorient, tuant le premier et blessant grièvement le second, a été condamné mardi à cinq ans de prison avec mandat de dépôt.

Justice - Après l'audition de sa fille Coline Berry-Rotjman, qui l'accuse de "viols" et d'agressions sexuelles lorsqu'elle était mineure, l'acteur Richard Berry devrait être bientôt entendu par la brigade des mineurs. Au micro de RTL, son avocate, Me Sophie Obadia regrette le climat qui s'est instauré autour de cette affaire. "Il lui tarde de pouvoir s'exprimer devant les enquêteurs, déclare-t-elle.