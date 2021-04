publié le 22/04/2021 à 13:28

D'après une information RTL, les doses d'AstraZeneca qui ne trouvent pas preneurs dans les pharmacies des hôpitaux dans les Hauts-de-France vont être transférées chez les médecins, pharmaciens et infirmiers de ville. L'Agence régionale de santé (ARS) a donné son accord pour permettre ce transfert de doses qui dorment dans les frigos des centres hospitaliers. Il était temps, rappelle l'URPS, car certaines doses arrivent à péremption.

La situation avait mis en colère les professionnels de santé de ville. Grégory Tempremant, le président de l'URPS Pharmaciens des Hauts-de-France, avait vivement critiqué une pénurie de vaccins face à l'urgence de la situation sanitaire.

"Mon coup de gueule c'était de dire qu'il faut faire preuve de pragmatisme et d'intelligence : il faut débloquer les doses à péremption courte, plaide-t-il, pour qu'on puisse les obtenir en ville". En effet, il y avait urgence car certaines doses de vaccin anti-Covid arriveraient à péremption dans les hôpitaux.

L'URPS dénonce une "aberration"

"Des pharmaciens hospitaliers ont expliqué que lorsqu'ils ont vacciné tous les patients, il leur reste une dotation, soit 10 ou 20 flacons par établissement. Et ce stock va se périmer en mai", détaille le président de l'URPS. Un véritable contraste puisque dans sa pharmacie, Grégory Tempremant confie qu'il faut compter trois semaines pour recevoir quelques doses.

"C'était une aberration ! On a une liste d'attente (...) et on arrive à fixer des rendez-vous pour une personne sur quatre. Mais il ne faut pas gaspiller les doses. Elles doivent vacciner les gens et non les frigos... L'objectif, c'est de ne pas prendre le risque que les vaccins se périment" puisqu'ils représentent "une denrée rare aujourd'hui", poursuit le responsable.

L'ARS va donc recenser des pharmacies hospitalières pour organiser une redistribution des produits avant la date limite de péremption.

