publié le 04/05/2018 à 10:48

Je mets au défi quiconque a une pharmacie complète de réussir à ne la remplir que de médicaments dont la date limite d'utilisation n'a pas été dépassée. C'est impossible ! Il arrive toujours un moment où on a un petit problème : on fouille, on tombe sur ce qu'on cherche, sauf que le médicament est périmé.



Du coup, on se dit : "Je prends ou je ne prends pas ?". D'une manière générale, je préfère vous le dire tout de suite : si la date de péremption n'est dépassée que de quelques mois, vous ne prenez pas trop de risques. La seule chose qui risque d'arriver c'est que le médicament sera moins efficace. En même temps s'il est moins (ou peu) efficace, pourquoi prendre ce médicament ? Ça fait pas de bien, ça fait pas de mal.

Mais à partir du moment où il est pas 23 heures et que vous avez encore la possibilité d'aller à la pharmacie du coin, franchement il vaut mieux vous procurer un médicament utile. D'autant que pour être honnête, il peut quand même y avoir un petit soucis.



Pas de pilules dans la salle de bains !

Certains antibiotiques - de la famille des tétracyclines pour être précis - s'altèrent une fois passé la date de péremption. Ce faisant, ça peut générer la formation de composés toxiques pour l'organisme. Voilà pourquoi avec les antibios, il vaut mieux être prudent. Sachant que les autres médicaments ne poseront pas de problèmes particuliers, même pendant deux ou trois ans.



On considère qu'un médicament est périmé quand la quantité de principe actif du produit a diminué de 10%. Les principes actifs d'un médicament, ce sont tous les composants qui agissent pour soigner.



Évidemment tout ce que je vous dis suppose que vos médicaments ont été stockés dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans une pièce tempérée, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Il faut éviter à salle de bains, qui est malheureusement - et j'ai pu le constater à moult reprises - l'endroit où on a tendance à ranger ses petites pilules.



Où jetez ses médicaments périmés ?

Que faire si on décide de se séparer de ses médicaments périmés ? Si on se soucie un minimum de l'environnement, on évite de les jeter n'importe où.



Sachez que n'importe où, en l'occurrence, ça commence par votre poubelle. C'est comme ça qu'on retrouve ensuite dans nos sols, nos rivières et nos océans, des traces d'antibiotiques qui réapparaîtront dans notre organisme par le miracle de la chaîne alimentaire.



Donc, mon conseil c'est de sortir les médicaments de leur emballage, de jeter l'emballage dans la poubelle carton, et de rapporter les médicaments qui vous encombrent à votre pharmacien. Il saura ce qu'il faut en faire pour qu'ils soient détruits dans le respect des règles environnementales.