publié le 30/01/2019 à 12:24

Un habitant de la commune de Cuinzier, près de Roanne dans la Loire, a eu la mauvaise surprise découvrir lundi matin une vache dans sa piscine. Loin de vouloir faire trempette, l'animal est tombé, arrachant au passage la bâche qui recouvrait le bassin, rapporte Le Progrès.



La vache s'était introduite sur un terrain privé en compagnie d'une dizaine de bovidés, alarmant le propriétaire, qui n'a pas hésité à contacter la gendarmerie en voyant son jardin envahi par le troupeau.

Immergé jusqu'au épaules, l'animal n'a pu s'extraire seule de l'eau. La gendarmerie et les pompiers de la Loire sont donc intervenus pour l'aider à sortir. Après avoir tenté de guider le ruminant vers les marches de la piscine, en vain, les secours ont décidé de le tirer par les cornes à l'aide du tracteur d'un agriculteur.

Une mésaventure qui aura finalement causé plus de peur que de mal à cette vache, qui s'en est sortie indemne. Une fois sur la terre ferme, le bovin a néanmoins été examiné par un vétérinaire.



Les sapeurs-pompiers et les gendarmes locaux ont relaté, non sans un trait d'humour, le déroulé de l'intervention qui a failli les "faire devenir chèvre" sur Twitter.

#Insolite

Une histoire de ¿ qui a bien failli nous faire devenir ¿ !

Comme vous pouvez le constater, #gendarmes et #pompiers du @sdis42 travaillent en étroite collaboration en toutes circonstances ¿

¿¿ Toutes les informations : https://t.co/MM4ipdftcf pic.twitter.com/9wiJvDqytW — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) 28 janvier 2019