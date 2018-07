publié le 28/07/2018 à 07:48

Dès lors qu'un enfant ne sait pas nager et que vous êtes au bord d'un point d'eau, c'est une vigilance de tous les instants. Un enfant à proximité du bassin ou de l'eau doit être équipé d'une bouée, de brassards ou d'un maillot flotteur, aux normes de sécurité. Vous ne devez pas vous en éloigner ou répondre au téléphone. Le téléphone, on le laisse de côté. Sinon, on ne voit plus ce qui se passe.



D'ailleurs, quand on est nombreux dans une famille, et qu'il y a plusieurs adultes et plusieurs enfants autour du bassin, la règle c'est : "Un adulte surveille la piscine en permanence, et quand il a terminé de surveiller il en nomme un autre".

Mais ce n'est jamais : "On est plusieurs adultes, on discute entre nous et chacun croit que l'autre surveille". Cela ne fonctionne pas. C'est toujours un adulte responsable de la vigilance. Et je dis bien un adulte, et pas un adolescent ni un enfant plus grand.

La loi impose aux propriétaires de piscine d'installer un système de protection. Quatre choix s'offrent à eux : une barrières de sécurité, une alarme, une couverture de piscine ou un abri de piscine. Quel qu'il soit, il faut toujours remettre le système de sécurité en place après la baignade.



Je rappelle la règle : "Piscine protégée, il faut quand même me surveiller, quand je suis un enfant et que je ne sais pas nager". C'est important d'avoir toujours une bouée, une perche et un téléphone à portée de main pour prévenir les secours en cas d'urgence.

C'est toujours un adulte qui est responsable de la vigilance Armelle Lévy





Quid si on possède une piscine hors-sol, sur le gazon ? La plupart du temps, il y a une échelle pour y accéder. Même un enfant de 18 mois peut aller dedans. Il faut donc la retirer après chaque baignade.



Il faut aussi enlever tous les jouets du bassin pour que l'enfant ne soit pas tenté de d'y retourner après la baignade. Car l'eau et les jouets sont une attirance pour l'enfant. On enlève tout avant de remettre les protections.



Quand vous baignez un bébé dans un bassin, rincez-le tout se suite après en lui faisant prendre une petite douche. Il y a des produits chimiques dans l'eau, qui peuvent irriter la peau fragile des bébés.



Quel que soit l'âge, quand on a eu très chaud, on se mouille progressivement avant d'entrer dans l'eau pour éviter l'hydrocution.