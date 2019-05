Les allergies par procuration, un phénomène en expansion

publié le 05/05/2019 à 12:14

En cinq ans, les ventes de produits cosmétiques pour hommes ont augmenté de 22 %. Les hommes prennent donc de plus en plus soin d'eux. L'une des conséquences est la multiplication des allergies par procuration, c'est-à-dire une allergie provoquée par le contact de la peau d'une autre personne et dont le conjoint peut être victime.



On peut prendre l'exemple des gels inflammatoires, réputés pour leur pouvoir allergisant. Si un homme applique le gel sur sa peau et s'il dépose des résidus sur son visage ou ailleurs sur son corps, il peut provoquer une allergie chez sa femme.

Le plus souvent ces allergies se traduisent par des lésions ou par un eczéma classique, de contact, qui se soignent notamment à base de cortisone.

Pour éviter que cela se reproduise il faut identifier l'allergène. Il existe un test épicutané : on récupère tous les produits utilisés par une personne donnée et on les applique sur la peau de son dos. On fait la même chose avec les produits du conjoint. Ces produits restent en place deux jours puis on les retire.