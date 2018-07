publié le 26/04/2018 à 08:13

Les nez coulent, les éternuements se multiplient et les yeux rougissent : les allergies sont omniprésentes, et un record a été battu concernant les pollens de bouleau à Paris, avec un pic inédit en 25 ans. "C'est sans doute pire à cause des conditions météorologiques favorables", explique Sophie Silcret Grieu, allergologue.



"La chaleur, le soleil, le vent disséminent les pollens, les rendent plus abondants. Et le résultat c'est des gens extrêmement gênés, avec des symptômes très violents cette année", confirme-t-elle.

"Le pouvoir allergisant des pollens de bouleau est incontestable", indique le médecin, qui confirme que désormais 30% des Français développent des allergies. "On a alerté les autorités pour qu'on arrête de planter des bouleaux", prévient même le docteur Silcret Grieu, en pointant la violence de cette de cette allergie.