publié le 11/12/2020 à 08:30

Jean Castex a présenté les nouvelles mesures qui entreront en vigueur à partir du mardi 15 décembre. Aucune restriction supplémentaire n'a été annoncée par le premier Ministre, le confinement laissera bien sa place à un couvre-feu dès 20h. En revanche, l'ouverture des cinémas et théâtres est repoussée à plus tard.

"Cette mesure était nécessaire", admet l'épidémiologiste Pascal Crepey, invité sur RTL. "Quand on va au théâtre ou au cinéma, même si on est écarté de trois sièges, sans parler et avec un masque, on a peu de chances de s'infecter. En revanche, quand on y va avec des amis en groupe, quand on prend les transports pour y aller, là, on a de chances de s'infecter", souligne-t-il.

Pascal Crepey, fait le même constat concernant la réouverture de tous les commerces, datée du samedi 28 novembre. "Le virus n'est pas chez les commerçants, il n'attend pas derrière la porte". En revanche, "l'ouverture de ces commerces a sonné le signal d'un certain relâchement et on le voit quand on regarde dans la rue. Les gens sortent", constate-t-il. L'épidémiologiste précise qu'il s'agit d'une "hypothèse à prendre avec des pincettes".