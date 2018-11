La gastro-entérite fait déjà son retour dans certaines régions

publié le 05/11/2018 à 08:26

La gastro-entérite ou grippe intestinale est déjà de retour. Si les pics épidémiques ont d'habitude lieu entre décembre et janvier, certaines régions de France voient le virus faire un retour précoce, comme le note Le Républicain Lorrain.



Selon les données du réseau Sentinelles, deux régions ont déjà dépassé le seuil épidémique au cours de la dernière semaine d'octobre. Ce seuil est estimé avec le taux d'incidence des cas de gastro-entérite vus en consultation de médecine générale. La région Pays-de-la-Loire est la plus touchée, avec un taux élevé (183 cas pour 100.000 habitants), et les Hauts-de-France (177 cas pour 100.000 habitants). Le seuil épidémique est fixé à 151 cas (pour 100.000 habitants).

En France, sur la même période, ce taux a été estimé à 102 cas pour 100.000 habitants, ce qui reste encore en dessous du fameux seuil épidémique. Toujours selon les chiffres dévoilés par Le Républicain Lorrain, la semaine dernière, 67.267 personnes ont consulté leur médecin généraliste pour des symptômes s'approchant de ceux de la gastro-entérite.