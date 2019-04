et Anaïs Bouissou

publié le 27/04/2019 à 15:40

L'expérimentation débutera dès cet été, en vue d'une généralisation à partir de 2021. C'est l'une des 26 actions du plan d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé pour accélérer le virage numérique. Une évolution plutôt bien perçue par les Français.



Cyril, pharmacien, manipule des dizaines de cartes vitales par jour. Pour lui, la numérisation de la carte vitale est une bonne idée, à condition que ça n'entraîne pas de paperasse supplémentaire : "Il faut qu'on puisse inscrire le nom du patient, et qu'on ait directement toutes les informations qui apparaissent sur notre logiciel : les informations de sécurité sociale, le régime, la mutuelle..."

La e-carte vitale pourrait être pratique, surtout pour éviter les oublis et les vols. En plus des cartes vitales en plastique, ce sont aussi les ordonnances en papier et les carnets de santé tels qu'on les connaît qui vont disparaître.