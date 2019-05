publié le 29/05/2019 à 09:20

La bière efficace contre la douleur ? Elle serait même plus efficace que le paracétamol en cas de gueule de bois. C'est très sérieux, c'est ce que révèle une étude britannique publiée par le magazine Top Santé. Alors attention, pas question d'avaler des litres et des litres de bière.



Deux pintes suffiraient pour soulager un mal de tête, elles permettraient de réduire d'un quart la douleur. Dans leurs conclusions, les chercheurs insistent par ailleurs sur un point capital : leur découverte ne veut en aucun cas dire, et j'ai bien dit en aucun cas, que l'alcool est bon pour la santé.

Chaque année, on le rappelle rien qu'en France on enregistre 41.000 décès liés à l'alcool

Cela reste la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Le mieux donc c'est d'éviter la gueule de bois et de respecter les dernières consignes de Santé Publique France, deux verres maximum par jour et pas tous les jours.