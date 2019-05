VIDÉO - La bière, un succès mondial après 10.000 ans d'existence

publié le 17/05/2019 à 18:59

La bière sera à l'honneur ce week-end : le Mondial de la Bière a ouvert ses portes ce vendredi 17 mai, au Parc Floral de Paris. Au programme, dégustations et rencontres avec des brasseurs. Alors que la profession était quasiment éteinte au début des années 1980, on compte aujourd'hui 1.200 brasseries artisanales en France.



Mais depuis quand boit-on de la bière ? La première bière, nommée "sikaru", a été brassée en Mésopotamie en -5.000 av. J.-C. Ensuite, Égyptiens, Romains, Celtes et Gaulois en ont raffolé.

Au 7e siècle, la cervoise (de son nom gaulois) est fabriquée par les moines. En 1489, le terme "bière" apparaît. Les ingrédients sont simples : de l'eau, de l'orge, du houblon et de la levure. Cinq étapes sont nécessaires à sa fermentation : le maltage, le brassage, l'houblonnage, la fermentation et la garde.

Combien de litre en consomme-t-on ?

Chaque année, dans le monde, c'est 196 milliards de litres de bière qui sont bus, soit 6.255 litres par seconde. Les trois plus gros consommateurs européens de bière sont : la République Tchèque (148 litres par an et par habitant), suivi de l'Autriche (107 litres) et de l'Allemagne (106 litres).



La France, elle, se classe 26e, avec 30 litres de bière consommés par an et par habitant. Elle est le 2e alcool le plus consommé derrière le vin.



Mais attention, alcool doit rimer avec modération. C'est la deuxième cause de mortalité évitable dans notre pays avec 41.000 décès par an.