L'horoscope du vendredi 9 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La lunaison se faisant dans votre secteur de la famille, 2e décan, il est possible que vous retrouviez de la famille ce week-end, voire une maison familiale remplie de souvenirs. Mais vous pouvez aussi décider de vous occuper de votre logement pour y apporter des améliorations dans sa décoration. Il arrive que le Bélier soit un très bon bricoleur ! 1er décan, on ne peut pas dire que les planètes se penchent sur vous, mais nous y reviendrons demain. 3e décan, des problèmes avec un parent, un supérieur ? Évitez d'y penser si vous voulez passer un bon samedi.

Taureau

Est-ce votre célèbre obstination et votre ténacité qui seront mises en avant par la nouvelle Lune ? En tout cas, vous ne vous laisserez influencer par personne, alors que certains de vos proches aimeraient vous voir changer d'avis sur un sujet qui est sur la table depuis quelque temps et qui a créé parfois de fortes tensions, 2e décan. 1er décan, la chance pourrait être au rendez-vous depuis avril/mai, moins maintenant que Jupiter rétrograde, mais ça reviendra en décembre. 3e décan, votre force se manifeste parfois sous forme d'inflexibilité, essayez de mettre de l'eau dans votre vin.

Gémeaux

La nouvelle Lune ne fait qu'accentuer le climat Cancer, comme hier vos appétits, vos besoins, vos demandes sont au premier plan. Surveillez vos dépenses, c'est le plus important. 2e décan, vous êtes très attiré par quelqu'un et il se peut que vous dépensiez de l'argent pour le ou la séduire : un bon repas au restaurant, un petit cadeau... 3e décan, Mercure vous quittera demain pour le Cancer, nous en reparlerons en détails. 1er décan, la dissonance de Jupiter s'affaiblit, mais elle reviendra en force en décembre (problèmes personnels ou juridiques).

Cancer

C'est votre nouvelle Lune, et si vous êtes né aujourd'hui, elle est plutôt de bon augure pour votre année à venir. Il va certainement y avoir un renouveau, surtout en 2022. En effet, Uranus enverra des influx libérateurs à tout le 2e décan, en particulier né après le 7 juillet. En fait, vous allez vous libérer d'une sorte de fardeau datant de l'enfance. 3e décan, la Lune active l'opposition de Pluton, vous avez le choix entre subir et au contraire agir pour améliorer vos relations. 1er décan, Mercure entrera dans votre signe demain, nous en reparlerons mais il y a déjà une chance qui s'est présentée, même minime.

Lion

La nouvelle Lune est la dernière avant la vôtre, cela signifie que vous devez faire le point, un bilan peut-être, comparer votre situation actuelle à celle de l'année dernière. Vous verrez la différence si vous êtes né avant le 10 août (transit d'Uranus) : il se peut que vous ne vous plaisiez plus dans le boulot que vous faites, ou que vous vous sentiez rejeté. La NL vous dit de vous préparer à prendre une autre route. Le 1er décan en a terminé avec Uranus, mais va retrouver Saturne à partir d'août ; nous en reparlerons. 3e décan, essayez de débrancher, de ne pas vous impliquer dans quoi que ce soit cela vous ressourcera.

Vierge

Avec cette nouvelle Lune il faudrait joindre le geste à la parole. C'est-à-dire vous mettre en accord avec vous-même, ne plus parler mais agir et proposer votre aide à une association. L'aide et l'entraide sont des domaines qui vous conviennent en période Cancer et d'autant plus que la nouvelle Lune accentue sa symbolique et celle du secteur qu'il éclaire. Elle parle aussi de progression personnelle pour tout le 2e décan, surtout en 2022. 1er décan, c'est à partir de demain que vous recevrez des influx de Mercure, bénéfiques pour vos affaires et 3e décan, évitez toute relation qui peut créer de la dépendance.

Balance

L'ambiance n'est pas légère, la nouvelle Lune accentue votre sens du devoir et votre gendarme intérieur vous incite à prendre en charge les problèmes des autres. Et cela peut même créer de la culpabilité si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, ou ce que vous avez-vous-même décidé d'accomplir. Vous avez peut-être un ou des objectifs à atteindre, 2e décan. 1er décan, aucune planète ne vous ennuie, nous verrons demain ce que donne l'entrée de Mercure en Cancer. 3e décan, vous douterez de vous-même ou on vous fera douter de vous ; vous ne devriez pas laisser passer.

Scorpion

Une bonne nouvelle Lune, favorable à ce qui peut vous changer les idées, ou encore mieux, ce qui vous permettra de vous mettre au soleil, les doigts de pied en éventail. Vous avez besoin de détente et ce, depuis que le Soleil est entré en Cancer, et pas seulement de détente physique ; vous avez besoin de vous vider la tête aussi ; surtout 2e décan, les tensions s'apaisent à peine. 1er décan, un petit coup de chance ? Nous en reparlerons demain avec l'entrée de Mercure en Cancer. 3e décan, une petite fête au programme ?

Sagittaire

Il se peut que la nouvelle Lune mette l'accent sur une histoire d'argent qu'on vous doit, ou sur une dette que vous devez rembourser, et vous cherchez des solutions. Il serait peut-être judicieux de trouver un compromis, surtout si c'est de l'argent que vous devez à l'administration fiscale (né au début des années 70 surtout), un étalement est toujours possible. Et il se trouve que le 2e comme le 3e décan peuvent être dans des situations similaires, mais le 3e a pu dilapider une somme et se voir aujourd'hui très démuni. 1er décan, pas d'aspect avant demain.

Capricorne

On ne va pas chipoter et même si les états d'âme de vos proches déteignent sur vous, c'est une lunaison qui vous voit plus impliqué que d'habitude dans la vie sociale. On peut même penser que certains pourront faire une rencontre ou, si vous êtes en couple, qu'il y aura une agréable harmonie pendant quelque temps (2e décan en particulier). Le 1er décan est, lui, dans un épisode plutôt chanceux, surtout né entre le 21 et le 26 décembre, nous en reparlerons demain. Quant au 3e décan, ne vous repliez pas sur vous sous prétexte qu'on ne peut faire confiance à personne.

Verseau

Que vous soyez en vacances ou non, cette lunaison vous invite à vous focaliser sur un petit souci, parfois irrationnel et qui concerne le fonctionnement d'un organe. Votre estomac, puisque nous sommes dans la période Cancer et que ce signe représente le système digestif. Mais vous pouvez aussi avoir eu de trop fortes tensions et vous somatisez aujourd'hui (2e décan). 1e décan, vous n'êtes plus dans le collimateur des astres cet été, aussi évitez de vous faire du souci par anticipation ! 3e décan, c'est à un petit problème logistique ou d'organisation que vous serez confronté aujourd'hui.

Poissons

Une jolie nouvelle Lune, elle renforce la série de bons aspects qui se forment pour le 3e décan et qui parlent d'amitié, d'entraide, de réseaux que vous pourriez rejoindre. Parfois, c'est une association qui vous attirera et vous permettra de donner de l'attention à des personnes qui en ont besoin. Même très jeune, vous pouvez avoir besoin de donner. 1er décan, Mercure arrive en Cancer demain, c'est une configuration sympathique, nous en reparlerons. 2e décan, il faut espérer que les influx solaires, qui se terminent, vous ont donné une meilleure image de vous-même.