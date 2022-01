L'horoscope du vendredi 7 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce n'est pas vous qui serez en colère aujourd'hui, mais il y aura de la colère autour de vous, en tout cas ce matin. Toutefois, il peut se passer quelque chose chez nous, ou ailleurs dans le monde, qui vous provoquera des émotions que vous chasserez rapidement, car vous ne pourrez rien y faire, ça ne sera pas de votre ressort (2e décan surtout). 1er décan, on pourrait vous faire une proposition pour le week-end.

Taureau

2e décan, Vénus est de retour dans le 2e décan du Capricorne et va rester en bon aspect avec vous jusqu'au 21 février ! Vous aurez certainement une source de satisfaction à un moment ou à un autre... Ou alors vous êtes dans un épisode où vous pourriez tomber amoureux, quelqu'un vous intéressant de près. Cependant, Vénus étant rétrograde, il ne se passera rien de concret avant le 29, date où elle reprendra une marche directe.

Gémeaux

Quelqu'un risque de beaucoup vous énerver 2e décan, et quand vous vous énervez ça se voit, et si l'affaire n'est pas réglée rapidement, l'énervement monte et se transforme en colère. Cela dit, ce ne sont pas des paroles qui seront en cause, mais des actes. Un acte de violence quelque part dans le pays par exemple ou un oubli de la part de votre conjoint. L'aspect est exact ce matin et vous passerez rapidement à autre chose.

Cancer

Plus que d'autres signes, vous serez sensible au retour de Vénus dans le 2e décan du Capricorne, face à vous et bientôt en harmonie durable avec la planète de l'inattendu : Uranus. Pour l'instant, elle est encore en phase avec Neptune et vous incite à l'idéalisation. Ceux que vous aimez sont parfaits à vos yeux, et il se pourrait même qu'une relation fusionnelle se soit installée. Mais on peut aussi vous envahir !

Lion

Né après le 10 août, un bon aspect de Mars accentue votre assurance, ainsi que votre confiance en vous et en vos compétences. Toutefois, pendant quelques heures, quelqu'un vous en fera douter ; une simple remarque ce matin fera du chemin dans votre tête et vous y verrez une agression. Mais vous exagérerez, peut-être que cette personne est tout bêtement jalouse de vous et que sa remarque montre qu'il/elle a un problème.

Vierge

La Lune, qui représente votre ressenti, vos émotions, est en dissonance avec Mars ce matin et ceux du 2e décan risquent d'avoir un mouvement de colère, face à une négligence. Cela viendra de quelqu'un de la famille qui aura oublié quelque chose et vous trouverez cela très " léger ". Toutefois, il se peut aussi que vous ayez une décision à prendre et que vous soyez dans l'incertitude, que vous ne sachiez pas quoi faire.

Balance

Vous êtes bien servi par Mercure, 1er décan, c'est-à-dire qu'on peut vous faire une proposition flatteuse ces jours-ci ou que vous recevez nombre de compliments. Et vous y êtes sensible parce qu'ils visent un travail accompli, dans lequel vous vous êtes investi à fond ! 2e décan, né après le 10 octobre, vous êtes rapide à réagir, parfois un peu trop, surveillez vos propos. Mais vous devez peut-être faire la leçon à l'un de vos enfants.

Scorpion

Depuis cette année et jusqu'en 2025, Neptune vous envoie un bon aspect 3e décan. Vous n'allez peut-être pas le sentir tout de suite, mais vous vous prendrez d'amour, très progressivement, pour quelqu'un ou pour l'un de vos enfants. Discrets, très intériorisés, vous ne parlerez pas de ces sentiments parce que vous pensez que le silence est une protection, que les sentiments pourraient s'envoler si vous en parlez.

Sagittaire

Les colères jupitériennes sont bien connues, aussi 2e décan, vous risquez de faire peur à vos proches ce matin, parce que vous vous laisserez aller à une colère qui est en vous, peut-être pas contre quelqu'un, mais contre quelque chose qui vous est imposé, ou qu'on impose à la population. Vous êtes coléreux, certes, mais vous êtes également très sensible à tout ce qui est injuste, et là il est probablement question d'injustice. Selon vous.

Capricorne

Vous n'êtes pas de ceux qui montrent leurs émotions, loin de là, mais cela ne veut pas dire que vous n'en avez pas ! D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, si vous êtes du 2e décan, vous serez assailli par une forte émotion, probablement de la colère. Peut-être que l'événement en cause date d'hier, mais vous mettez toujours un certain temps avant d'en avoir la réaction, vous en avez besoin pour être sûr de ne pas vous tromper.

Verseau

Vénus ne s'occupe toujours pas de vous, elle est dans l'ombre de votre signe, mais je vous promets qu'elle fera des étincelles début mars, quand elle entrera dans votre signe en compagnie de Mars : vous pourriez alors avoir un vrai coup de foudre, 1er décan surtout. Pour le 2e, ce sera plus compliqué, car les deux planètes seront en dissonance avec Uranus. Il y aura probablement un obstacle à l'amour, une décision difficile à prendre.

Poissons

Dans votre signe, la Lune se fâche avec Mars ce matin, vous pourriez être secoué par des émotions fortes, vous mettre très en colère par exemple, ce qui n'est pas fréquent chez les Poissons. C'est peut-être en arrivant à votre travail ou en sortant de chez vous que vous serez face à l'objet de votre colère... Cela dit, vous serez dix fois plus sensible que d'habitude et un rien risque de vous remuer, une parole de travers parfois...