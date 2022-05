L'horoscope du vendredi 13 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, Vénus vient d'entrer chez vous et vous invite à exprimer vos sentiments, à faire preuve de gentillesse, d'esprit de conciliation : avec cet aspect, vous pourrez éviter toute dispute et profiter d'une parfaite entente avec votre chéri/e. Seul/e ? Il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre, que quelqu'un vous plaise.

Taureau

Vénus, planète principale du Taureau, se trouve à présent dans le 2e décan du Bélier. Cela donne quelques frissons à votre 2e décan qui se met à rêver à des amours passionnées. Parce que si vous êtes en couple, vous trouvez soudain que la routine, y'en a marre ! D'ailleurs Uranus vous donne envie de tout changer.

Gémeaux

2e décan, vous recevrez de bons influx de Vénus jusqu'au 20 mai. Des influx peu nombreux mais qui vous inciteront à fantasmer sur une relation virtuelle. Vous aurez quelqu'un dans le collimateur, une de vos relations, qui n'aura aucune idée des sentiments qui vous agitent. Vous risquez d'être rapidement déçu/e.

Cancer

Essayez d'être un peu moins protecteur avec ceux que vous aimez. L'inquiétude propre au Cancer vous incite à vouloir absolument préserver votre entourage de tout problème et à vous montrer un peu trop envahissant. 2e décan, certes vous voulez le bien de ceux que vous aimez, mais pas au détriment de leur liberté !

Lion

Le problème de fond, dont nous avons parlé hier, reste actif (trahison, leurres), surtout 3e décan, mais aujourd'hui et jusqu'au 20, le 2e décan reçoit de bons influx de Vénus qui vous emballent ! Vous pourriez évoquer vos futures vacances à deux, ou en famille, et si vous êtes célibataire, on cherchera à vous plaire, à vous séduire.

Vierge

Je vous rappelle que Mars et Neptune s'opposent à vous et que cela met le désordre dans vos relations (3e décan). 2e décan, vous recevrez quelques influx de Vénus jusqu'au 20. Elle est dans votre secteur de l'argent, on peut donc penser que vous allez toucher un bonus, une prime, quelque chose en plus de votre salaire.

Balance

Encore chez vous, la Lune n'est pas en phase avec Vénus, 2e décan. Cela signifie que vous ne vous sentirez pas aimé, et en tout premier lieu par vous-même. S'aimer est primordial, d'abord pour votre bien-être et ensuite pour que les autres vous aiment. Et si vous avez des complexes, il serait bon de faire un travail sur vous-même.

Scorpion

La conjoncture décrite hier reste active jusqu'au 20 et même 21 mai ; surtout pour le 3e décan. Maintenant, le 2ème reçoit depuis hier des influx de Vénus en Bélier, qui vous promettent une bonne entente avec vos collègues ou avec les personnes que vous côtoyez dans vos activités. Vous aurez le sens du service très développé.

Sagittaire

3e décan, vous êtes toujours dans la gadoue, jusqu'au 20 mai, alors que le 2e décan reçoit de bons influx de Vénus qui flattent votre ego et votre estime de soi. Peut-être grâce à des compliments ou des bons résultats, vous serez content de vous. A moins que vous ne gagniez de l'argent au jeu, mais ne vous mettez pas en danger.

Capricorne

1er décan, si vous êtes face à l'administration ou si vous avez demandé un document officiel, préparez-vous à une longue attente. Mais vous pouvez aussi chercher un nouveau logement... 2e décan, Vénus vous regarde jusqu'au 20 et vous voit plus sensible, plus sentimental et tendre avec votre partenaire, ou un enfant.

Verseau

De bons influx, encore, pour le 1er décan qui a décidément le vent en poupe en ce moment et qui peut mettre derrière lui plusieurs années de galère (pour certains). 2e décan, Vénus vous envoie de bons influx, favorables à vos amours, mais des amours qui peuvent être platoniques pour le moment. Peut-être juste un flirt.

Poissons

La rencontre Mars/Neptune dont nous parlions hier sera active jusqu'au 20, surtout ne vous engagez dans rien, et surtout pas dans ce que vous ne contrôlez pas (3e décan). 1er décan, vous vous posez des questions, peut-être sur une possibilité de déménager ou de vendre/acheter un nouveau bien. Ne vous précipitez pas.

