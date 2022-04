Que réservent les astres au Taureau au mois de mai 2022 ? Vie quotidienne, climat général mais aussi vie amoureuse et affective... Christine Haas présente ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai.

Vous pouvez retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour. Vous pouvez également retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210.



Climat général

Bon anniversaire ! Le ciel est spécial ce mois-ci puisque le 10, Jupiter changera de signe pour le Bélier, votre voisin de zodiaque. Jusqu'à fin octobre, il faudra rester zen et laisser la vie décider à votre place. Ça ne sera pas fatiguant, mais c'est peut-être parce que vous serez fatigué, un peu mal en point même, que vous adopterez cette attitude. Il faut dire que Saturne vous malmène un peu car vous êtes empêché de rêver, de vous projeter dans le futur, vous êtes obligé de rester dans un présent qui vous contrarie.

Vie quotidienne

2e et 3e décan, Mars en Poissons sera votre alliée jusqu'au 24, et vous-même vous sentirez des ailes pour venir en aide aux autres, être leur allié dans les combats qu'ils mènent. Des combats pour eux ou pour l'égalité, l'équité, ou vous pouvez aussi les accompagner dans une lutte pour imposer leur idéal. 1er décan, vous aurez fort à faire avec Mercure qui va faire des allers et retours dans votre secteur financier ; soit vous cherchez à emprunter pour acheter, soit vous voulez vendre ; ça prendra du temps.

Vie amoureuse

Vénus occupera le signe du Bélier tout le mois et sera donc dans l'ombre de votre signe. 1er décan jusqu'au 11, 2e du 11 au 20, 3e du 20 au 28. Apparemment, il y aura de l'eau dans le gaz, peut-être parce que vous ne serez pas conscient qu'un de vos comportements énerve votre entourage ou votre chéri/e. Essayez en tout cas de ne pas être envahissant, de ne pas chercher à être parfait et à ne pas vouloir tout faire pour eux, à leur place. Laissez les oiseaux voler de leurs propres ailes.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau a déjà eu lieu fin avril, vous aurez donc une pleine Lune le 16, opposant le 3e décan de votre signe à celui du Scorpion. Les deux astres étant en harmonie avec Neptune. Vos rêves seront encore plus au premier plan avec cette PL, qui peut cependant vous obliger à considérer la réalité, c'est-à-dire ce que veulent vraiment les autres, ou l'autre, et non ce que vous imaginez qu'ils veulent. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.