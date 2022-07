L'horoscope du Taureau pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Taureau au mois d'août 2022 ? Vie quotidienne, climat général mais aussi vie amoureuse et affective... Christine Haas présente ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai.

Vous pouvez retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour. Vous pouvez également retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210.



Climat général

Le Lion sera votre maître jusqu'au 23 août et éclairera le domaine de la famille, de la maison, du passé. Des vacances en famille, dans un endroit où vous allez depuis des années ? Aucun souci pour le 1er décan, en revanche pour le 2ème il peut y avoir un imprévu la semaine du 8, quelque chose ou quelqu'un dérangera vos plans. A la fin de cette même semaine, si vous êtes du 3e décan, le début du mois est difficile, un moment de déprime ou de découragement lié à la santé d'un parent peut-être.

Vie quotidienne

3e décan, vous aurez un sentiment de pesanteur, des contraintes à supporter la première semaine du mois, que vous soyez en vacances ou non. Mais vous pouvez aussi mal vous adapter à l'endroit de vos vacances, il pourrait ne pas vous plaire. 2e décan, Mercure sera votre alliée du 10 au 17 août, une période où vous aurez de bonnes relations avec vos proches, l'une d'entre elles pouvant évoluer de manière positive pendant cette période. 1er décan, après le 20, vous aurez quelque chose à réclamer ; probablement de l'argent.

Vie amoureuse

2e et 3e décan, Vénus est bien placée jusqu'au 11. Elle occupe votre secteur 3, généralement attribué aux relations amusantes, légères, où l'on ne s'engage pas. Cela peut être l'ambiance de vos vacances : concentrez-vous sur vos plaisirs à vous ! Après le 11, Vénus sera en Lion, 1er décan jusqu'au 20, avec un retour du passé : quelqu'un, ou un endroit que vous retrouvez avec plaisir. 2e décan, du 20 au 28 : Vénus sera en dissonance avec Uranus, attendez-vous à des tensions avec ceux qui vous entourent.

En aparté

C'est la pleine Lune qui se fera remarquer le 12, surtout né autour du 10 mai. Mars et Saturne étant en dissonance ce même jour, il se peut qu'une situation crée des blocages, ou que vous vous fassiez mal sans le vouloir. Soyez prudent, ne prenez aucun risque si vous faites du sport, par exemple. Même avant cette pleine Lune (dès le début du mois). Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info