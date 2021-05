L'horoscope du samedi 29 mai 2021

publié le 29/05/2021 à 05:30

Bélier

Comme d’autres signes, vous aurez du mal avec Mars et Pluton, 3e décan ! Ne demandez rien dans les prochains jours, les refus risquent de s’accumuler. Cela dit, vous pouvez aussi vous trouver pour la énième fois face à un chef tyrannique, ou à un conjoint difficile et vous ne pourrez rien faire, si ce n’est vous montrer un peu dur et vous imposer sans aucun état d’âme vis-à-vis de la personne qui veut avoir le pouvoir sur vous. Avec cette configuration, ce sera tout ou rien.

Taureau

Pas de souci avec Mars et Pluton puisqu’elles sont toutes deux en harmonie avec vous. Mais justement, vous ne serez pas conscient du pouvoir que vous exercez et il se peut qu’il soit excessif, 3e décan surtout. Cela peut aussi bien se jouer dans vos relations avec vos proches, vos enfants, qu’avec des personnes de votre boulot. Vous serez parfois sans concession avec eux, sans vous rendre compte de la force de votre volonté et de ce qu’elle peut avoir comme effet négatif si elle s’exerce sur vos proches.

Gémeaux

Et c’est parti pour la dissonance entre Mars et Pluton, qui va vous révéler quelque chose d’intéressant sur votre manière parfois malhabile d’utiliser votre argent. Vous n’êtes pas très organisé dans le domaine, sauf ascendant Lion, Vierge, Scorpion ou encore Capricorne. Souvent, vous dépensez avant d’avoir l’argent en banque, ce qui fait que vous n’avez que rarement un solde positif. Saturne étant en bon aspect avec vous cette année, vous devriez apprendre, par la force, à mieux gérer votre argent.

Cancer

L’opposition Mars-Pluton vous concerne 3ème décan, il y a quelque chose à débloquer sur le plan relationnel, vous semblez être embourbé dans une relation compliquée, sur laquelle vous n’avez pas le pouvoir. Mais comme vous êtes profondément attaché à la personne en question, vous n’arrivez pas à faire ce qu’il faut, c’est-à-dire poser des limites ou partir. Cette opposition va durer jusqu’au 11 juin, vous allez devoir supporter la situation ; à moins que vous ne preniez une décision.

Lion

C’est dans le domaine du travail que vous ressentez les blocages induits par l’opposition entre Mars et Pluton. Et vous enragez de ne pouvoir rien entreprendre, notamment 3e décan. Cela dit, il vous suffit d’être patient car une fois que la dissonance sera terminée (autour du 11 juin), vous retrouverez votre liberté d’action, compromise en ce moment. D’ailleurs, il est possible qu’on vous donne une assurance ce week-end ou même lundi, de douces paroles à votre oreille.

Vierge

Même si vous êtes encore un peu anxieux, ce week-end démarre bien car la dissonance Mars-Pluton est en harmonie avec vous. Elle vous montre que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez et que vous devez l’utiliser pour vous imposer. Vous êtes trop souvent en retrait et ne vous mêlez pas facilement aux autres, surtout dans votre travail où vous pourriez, pour cette raison, vous sentir mis à l’écart alors que c’est vous qui choisissez de vous y mettre. Montrez qui vous êtes vraiment !

Balance

3e décan, vous êtes sensible à la dissonance Mars/Pluton qui s’installe ce week-end, vous aurez affaire dans les jours qui viennent à quelqu’un de totalement insensible. Et cela vous marquera car vous êtes à l’opposé de cette personne : hypersensible, émotif, alors que l’autre affichera un visage fermé et se montrera inflexible (selon vous) lorsque vous échangerez. Apparemment, c’est quelqu’un du boulot ou de la famille et vous ne devriez pas essayer de le/la changer. Laissez-le dans son ignorance.

Scorpion

Pluton et Mars sont vos deux planètes maîtresses et elles sont toutes deux en phase avec vous. Aussi bizarre que cela vous paraisse, vos volontés seront respectées. Personne ne cherchera à vous bloquer ou à vous faire des misères, vous n’aurez aucune raison de vous plaindre de vos proches, bref tout ira bien pour ceux du 3e décan. Toutefois, pour ceux du 2e décan, c’est toujours un peu difficile à cause de deux dissonances, l’une qui veut vous faire progresser malgré vous et l’autre qui vous tire en arrière.

Sagittaire

Le 3e décan n’a pas eu une semaine très glorieuse et c’est encore compliqué ce week-end, en tout cas dans votre tête. Quelqu’un pourrait vous proposer une solution, mais il n’est pas sûr que vous l’acceptiez car vous n’avez pas confiance en la personne qui vous offre cette porte de sortie, et vous n’avez peut-être pas tort ! En outre, une dissonance entre Mars et Pluton s’installe et elle ne milite pas en faveur d’un arrangement rapide. Il va falloir attendre le 11 juin.

Capricorne

Pluton étant dans votre 3ème décan, vous serez sensible à son opposition à Mars et risquez d’être inflexible avec votre partenaire ce week-end et la semaine prochaine. Et si vous êtes célibataire, c’est avec quelqu’un de votre entourage, professionnel peut-être, que vous aurez des problèmes de communication. On pourrait vous le dire, vous le mettre sous le nez, mais vous n’en tiendrez pas compte car vous n’acceptez pas le compromis et, selon vous, vous ne faites que votre devoir.

Verseau

Selon votre thème natal, Jupiter en Poissons pourrait être très positive pour vos finances. Souvenez-vous, que s’est-il passé dans ce domaine en 2010, 1er décan ? Jupiter était au même endroit et avait formé en février une conjonction avec Vénus qui a pu vous valoir une gratification... Et comme vous n’avez plus de dissonance sur votre décan et que le Soleil n’est plus en bisbille avec Jupiter comme en fin de semaine dernière, vous pourriez avoir un projet qui va beaucoup vous rapporter à l’avenir.

Poissons

Mars et Pluton ne sont pas en dissonance avec vous 3e décan, bien au contraire. Elles ont pour mission, surtout Pluton, de vous aider à vous reconstruire autrement. C’est même un facteur de résilience pour ceux qui ont le sentiment d’avoir été longtemps à côté de leur vie ou que la vie a fait souffrir. Le passé n’est plus la cause de répétitions qui font du mal, vous avez compris que c’était votre façon de considérer la vie et ce qu’elle vous envoyait qui était responsable et non la vie en elle-même.