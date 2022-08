L’horoscope du samedi 20 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un bon aspect de Mars, c'est toujours du gâteau pour votre signe ! La planète s'installe en Gémeaux jusqu'en mars prochain, 1er décan jusqu'au 7/9, puis fin décembre et tout janvier. Un défi vous est lancé, celui d'apprendre quelque chose à toute vitesse, de manière à être opérant/e le plus rapidement possible. Mais il peut aussi y avoir un problème avec un frère, une sœur.

Taureau

Mars va passer beaucoup de temps en Gémeaux, votre secteur d'argent et qui gère tout ce qui concerne " l'avoir ". Peut-être avez-vous décidé d'investir dans un bien (1er décan jusqu'au 7/9, puis fin décembre et tout janvier). Cela ressemble vraiment à un achat important, peut-être devrez-vous emprunter et c'est ce qui prendra du temps. Mais vous pouvez aussi vendre...

Gémeaux

Mars entre dans votre signe pour pratiquement 7 mois (1er décan jusqu'au 7/9, puis fin décembre et tout janvier). Vous allez démarrer quelque chose dans les prochains jours ou début septembre, et il faudra vous y " recoller " en fin d'année. Il se peut aussi qu'un conflit soit au programme, au sujet d'un projet ou de propos que vous avez tenus sur quelqu'un.

Cancer

Mars occupant votre secteur d'ombre, le 12ème, vous n'en aurez pas beaucoup d'influx. Il n'empêche que vous aurez peut-être plus de travail, certains étant même débordés parce qu'on leur a confié davantage de responsabilités. Toutefois, le domaine de la santé et du dévouement est également sollicité, vous pouvez avoir à vous soigner ou à soigner quelqu'un, un parent âgé...

Lion

Comme vous le savez déjà, Mars va rester en Gémeaux jusqu'en mars prochain. Plusieurs domaines peuvent être stimulés par les énergies martiennes : celui des projets en premier lieu (1er décan jusqu'au 7 septembre, puis fin décembre et tout janvier. Une amitié ambiguë, un amour, pourraient faire leur apparition, et il y a aussi tout ce que vous allez entreprendre pour défendre votre cause, vos idées.

Vierge

Mars occupe à présent, et pour longtemps, votre secteur de carrière, qui gère les événements et les personnages importants de votre vie. Il se peut que vous démarriez un nouveau boulot (1er décan jusqu'au 7, puis fin décembre et janvier). Mais vous pouvez aussi devoir vous battre pour conserver votre statut, ou avoir un/e adversaire à dégommer.

Balance

Depuis les Gémeaux, signe d'Air comme le vôtre, Mars vous envoie de bons influx, surtout 1er décan (jusqu'au 7/9, puis fin décembre et tout janvier). Il y a quelque chose à développer dans votre domaine ou dans un autre, et vous allez devoir vous y investir à fond, vous dépasser, mais avec cette fois des résultats réjouissants.

Scorpion

Votre planète, Mars, s'installe pour 7 mois en Gémeaux, un signe qui correspond à la fois à l'argent, aux héritages et aux transactions, mais aussi à la sexualité, aux tourments amoureux, à une quête amoureuse. Il faut donc investir à fond l'un de ces domaines, voire plusieurs. Mais il y a aussi, pour certains, un opération chirurgicale à prévoir prochainement.

Sagittaire

Pendant plusieurs mois, Mars va s'opposer à vous. 1er décan jusqu'au 7 septembre, puis fin décembre et tout janvier. De toute évidence, vous allez devoir gérer un rapport de force, sans essayer de vous imposer en force, mais en négociant, en faisant des compromis, et alors vous aurez la possibilité de remporter une victoire.

Capricorne

La présence de Mars en Gémeaux a des chances de vous stimuler côté boulot, ou activités physiques pour certains. Vous pourriez vous mettre au sport par exemple (1er décan jusqu'au 7, pour l'instant), ou alors être deux fois plus actif côté travail, certains en prenant même un second pour arrondir leurs fins de mois. Vous pouvez aussi avoir quelque chose ou quelqu'un à soigner.

Verseau

En principe, Mars est très bien placée pendant plusieurs mois, mais les aspects qu'elle formait dans votre thème natal devront être pris en compte. A priori, tout ce que vous entreprendrez a des chances de réussir car vous serez dans une dynamique positive. Ascendants Vierge, Sagittaire, Poissons, il faudra vous battre pour obtenir ce que vous désirez.

Poissons

Un déménagement, des travaux chez vous, le désir d'acquérir un bien ? Ou alors un conflit familial qui s'éternise, tous ces domaines peuvent être sous la tutelle de Mars jusqu'en mars prochain. 1er décan pour l'instant et jusqu'au 7 septembre. Il se peut aussi que vous ayez une décision à prendre à propos d'un membre de la famille.

