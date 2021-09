L'horoscope du samedi 18 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si le 1er décan a un adversaire, réel ou virtuel à combattre, le 3e décan est favorisé par la rencontre Lune-Jupiter. Une réunion amicale sera une source de plaisir, même s'il manque quelqu'un à l'appel. En effet, Mercure entame une dissonance avec Pluton et vous pourriez avoir coupé les ponts avec l'un de vos proches. Il peut aussi s'agir d'un enfant adolescent avec lequel les problèmes s'accumulent.

Taureau

La rencontre Lune-Jupiter a lieu au zénith de votre zodiaque, 3e décan, et vous incite à imaginer que vous pourriez obtenir une promotion ou une distinction. C'est possible, chacun à votre niveau et en fonction de votre situation. Il se peut aussi que vous vous cherchiez, que vous ayez envie de nouvelles expériences dans votre vie professionnelle. Mais on dirait que vous doutez un peu de vos capacités...

Gémeaux

Le bon aspect de Mercure dont nous parlions hier se double de celui de la Lune et de Jupiter pour le 3e décan. Vous êtes en train de prendre du galon dans votre job, ou cela va bientôt se faire. Toutefois, la dissonance de Neptune ne se laisse pas oublier facilement et quelque chose ou quelqu'un vous cause du souci dans un autre domaine, un domaine tout aussi important pour vous que votre carrière.

Cancer

N'oubliez pas, 1er décan, que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ne cherchez pas à zapper le passé, il est essentiel pour construire l'avenir. Il est en effet possible, avec la dissonance de Mars, que vous soyez sur le point de tourner une page, de ne plus vouloir continuer avec quelqu'un, mais êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? Souvenez-vous des bons moments et pas que des mauvais.

Lion

Les influx qui touchent en ce moment le 3e décan sont excellents dans le domaine relationnel. Vous pourriez faire une rencontre marquante, amoureuse ou professionnelle. Mais il se peut aussi que vous ayez été victime d'une injustice, qu'on vous ait accusé de quelque chose et que vous ayez à vous justifier. Dans ce cas, il serait bon que vous ayez un conseil (prenez-en un si vous n'en avez pas) pour vous défendre.

Vierge

La Lune rencontre Jupiter, planète de joie et en effet, vous pouvez vous réjouir, la dissonance Vénus-Saturne est terminée, vous vous mettez moins la pression. Peut-être que vous avez eu beaucoup de travail pour peu de résultats cette semaine et que, ouf !, c'est terminé ? En tout cas, si vous êtes du 1er décan, vous devriez passer une agréable soirée, en compagnie d'une personne aimée ou de vos enfants.

Balance

La conjonction Lune-Jupiter fait écho à votre 3e décan, alors que Mercure est bien alignée avec ces deux planètes. Vous ne pouvez qu'avoir une nouvelle réjouissante. Vous devriez être vraiment content de ce que vous apprendrez, mais Mercure étant aussi - en même temps - en dissonance avec Pluton, il se peut que vous ayez des doutes que vous n'exprimerez pas sur l'informateur ou sur l'information elle-même.

Scorpion

Vous serez moins satisfait de la conjoncture que vos voisins de zodiaque, 3e décan, vos émotions vous dérangeront parce que vous les trouverez excessives. Mais vous trouverez le moyen de vous en protéger ! Une injustice pourrait être à l'origine de ces émotions fortes, peut-être qu'elle vous concernera ou qu'elle touchera un membre de la famille. Cela dit, ce n'est probablement pas quelque chose de nouveau.

Sagittaire

Une bonne conjoncture pour vous puisqu'elle implique votre maître, Jupiter. Je vous répète donc ce que je vous ai dit hier, un coup de chance peut vous tomber dessus d'ici le 1er octobre. Cela dit, la dissonance entre Mercure et Pluton laisse penser qu'un proche aura un jugement négatif sur ce qu'on vous propose et vous fera douter de votre chance. A moins que l'offre financière ne soit pas intéressante.

Capricorne

La rencontre entre la Lune et Jupiter se fait dans votre secteur des biens et acquisitions, il est donc possible que vous touchiez de l'argent ou fassiez un achat. Peut-être que vous aurez un coup de coeur pour quelque chose et que vous aurez envie de vous l'offrir ? Mais, 3e décan, Mercure étant en dissonance avec Pluton, vous penserez que vous n'y avez pas droit, que c'est une dépense inutile.

Verseau

3e décan, vous accueillez la conjonction Lune-Jupiter, en bon aspect avec Mercure, préparez-vous à prendre du bon temps aujourd'hui, et même à faire la fête. Il se peut en effet que vous soyez invité à un mariage ou à un anniversaire et que ce soit une très jolie fête. Par ailleurs, 1er décan, la dissonance Vénus/Saturne est terminée, vous serez plus ouvert aux autres et désireux de profiter de l'instant présent.

Poissons

Après son passage sur Jupiter, la Lune entrera ce soir chez vous, chargée de bonnes vibrations qui vous verront plus émotif, réceptif et romantique que jamais. Si vous êtes bien accompagné, vous passerez une délicieuse soirée, en particulier si vous êtes du 1e décan. Vous serez dans un climat de confiance qui vous permettra de vous laisser aller à vos sentiments et surtout à vos désirs, à votre sensualité.