L'horoscope du dimanche 10 juillet 2022

Bélier

Contrairement à hier, où Jupiter était mal embouchée, la planète reçoit aujourd'hui une rapide harmonie de la Lune, mais cela suffira à vous donner une impression d'espace et de liberté. En outre, vous vous sentirez en confiance avec ceux qui vous entourent. Cerise sur le gâteau, 1er décan, vous pourriez partir en vacances.

Taureau

2e décan, vous vous êtes pris la tête hier ? À partir d'aujourd'hui, ça devrait être plus léger. En effet, grâce à un bon aspect de Mercure, vous aurez une compréhension plus rapide parce que plus intuitive de votre problème, ou de vos proches. Et aussi, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous la regarderez moins à la loupe.

Gémeaux

Il semble que vous ne serez pas seul en ce dimanche. Une invitation, une réunion familiale, un tendre tête à tête peut-être... En tout cas, ce sont vos relations avec autrui qui vous occuperont le plus. 1er décan, un départ en vacances en groupe pourrait aussi être dans votre actualité et vous pourriez découvrir de nouvelles régions ou pays.

Cancer

Mercure entame son parcours dans votre 2e décan, où elle sera bientôt en harmonie avec Uranus (jeudi). Des bonnes nouvelles, parfois étonnantes, des idées un peu révolutionnaires et des paroles qui peuvent choquer ! N'hésitez pas à être vous-même et à dire ce que vous pensez, sans pour autant vous montrer agressif/ve.

Lion

1er décan, si vous sentez que vous devez faire attention et marcher sur des oeufs avec certaines personnes, écoutez-vous ! Mars se trouvant au zénith de votre zodiaque, vous avez tendance à vous montrer un peu agressif, ou alors trop compétitif. Cela dit, si vous avez quelque chose à gagner, votre volonté et votre détermination seront au top.

Vierge

Un peu d'agitation aujourd'hui ? Difficile de dire si c'est vous qui serez nerveux et réactif, ou s'il y aura trop de mouvement autour de vous... Vous pouvez être en famille et vous sentir envahi, ou mal à l'aise parce que certains ne respecteront pas votre besoin de tranquillité ; 1er décan vous avez besoin de vous investir dans quelque chose.

Balance

Non seulement Vénus vous regarde avec bienveillance (3e décan, cependant les autres peuvent en avoir des échos), mais elle est en phase avec Saturne. Vous ou votre partenaire éprouvez des sentiments profonds, solides, presque indéracinables. Toutefois, certains peuvent être célibataires et s'en accommoder (à leur plus grand étonnement).

Scorpion

Uranus est encore en vedette, mais cette fois grâce à une harmonie exacte entre le Soleil et cette étrange planète. C'est une configuration contradictoire qui peut autant accentuer votre besoin de (re)prendre votre liberté, que vous donner envie de vous lier d'amitié avec quelqu'un qui représente ce que vous aimeriez être, un modèle en quelque sorte.

Sagittaire

La Lune arrive chez vous à 10h35, aussi aurez-vous aurez une très forte envie de changer d'horizon, de partir, ou alors de passer la journée en plein air... Quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas concrétiser votre désir, vous serez mal à l'aise : rester enfermé chez vous étant le contraire de ce dont vous avez besoin aujourd'hui.

Capricorne

Souvent, on vous considère comme froid, distant, dur à la tâche... Mais c'est ne s'attacher qu'aux apparences. En réalité, vous cachez des trésors de tendresse et surtout vous avez un humour, parfois très particulier, qui dénote une capacité à associer (dans votre tête) des mots cocasses à une situation qui ne l'est pas !

Verseau

3e décan, la Lune ayant été en dissonance avec Saturne hier soir, on peut imaginer que vous n'avez pas passé une très bonne nuit. Heureusement, Vénus vous envoie des vibrations harmonieuses et vous allez vous réaligner avec vous-même, et vous sentir bien plus léger aujourd'hui et dans les prochains jours (jusqu'au 18).

Poissons

Vous auriez bien aimé ne rien faire, n'avoir aucune obligation pour profiter à fond de ce dimanche... Et pourtant, vous ne disposerez pas totalement de votre temps, il faudra vous occuper d'un membre de la famille, d'un parent ou d'un enfant dont vous vous sentez responsable. Au moins vous aurez la conscience tranquille.

