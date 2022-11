L'horoscope du mardi 22 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le Soleil est à présent le maître du zodiaque, et vous serez certainement plus sûr de vous, plus confiant, ce qui inspirera confiance aux autres, à ceux avec qui vous travaillez par exemple. On pourrait d'ailleurs vous confier plus de responsabilités et même, dans certains cas, vous parler d'une promotion. Qui pourra être effective à partir de fin décembre quand Jupiter reviendra chez vous.

Taureau

La période Sagittaire, qui commence ce matin à 9h20, est une bonne période pour vous mettre à douter de certaines de vos certitudes. Si vous avez des croyances bien ancrées en vous, on pourrait vous déstabiliser en vous démontrant qu'elles sont peut-être fausses. N'essayez pas de prouver que vous avez raison, laissez les autres vous parler et envisagez de vous remettre en question.

Gémeaux

Vos relations avec les autres sont prioritaires pendant la période Sagittaire qui démarre ce matin (9h20). L'union fait la force, vous vous en apercevrez parce qu'avec Mars dans votre signe vous avez sûrement beaucoup à faire - ou un problème à régler - et vous irez plus vite, serez plus efficace si vous êtes à deux, ou même à plusieurs. Un travail en équipe sera positif ces jours-ci.

Cancer

Le travail et plus généralement l'organisation de vos journées, seront vos priorités pendant la période Sagittaire (jusqu'au 20 décembre). Vous n'avez pas intérêt à être en retard au boulot, ou à vos rendez-vous, on vous le reprocherait et comme vous êtes susceptible, vous le prendriez mal. Or, les conflits, les explications, ce n'est vraiment pas le moment d'en créer.

Lion

Le Soleil se rajoute aux deux agréables planètes qui occupent déjà le Sagittaire, Mercure et Vénus. Vous êtes donc bien le roi du zodiaque, votre pouvoir de séduction n'aura jamais été aussi efficace depuis longtemps et vous sentirez que vous pouvez tout oser, tout tenter, vous ne risquez pas de vous planter, 1er décan pour le moment. Les autres vont devoir attendre un peu.

Vierge

Le Soleil éclaire à présent votre secteur de la famille, de la maison et du passé. Deux autres planètes s'y trouvent et si vous cherchez un logement, c'est le bon moment, vous allez trouver ce qui vous plaît. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, il est possible aussi que vous retrouviez quelqu'un que vous avez connu ou aimé dans le passé et que la flamme se rallume.

Balance

C'est une très bonne période qui démarre aujourd'hui avec l'entrée du Soleil en Sagittaire. Vous serez d'une humeur plutôt joyeuse et aurez plus envie de rire que de pleurer. En outre, vous prendrez de la distance, justement avec ce qui pourrait vous faire pleurer : les infos stressantes, les drames, tout ce qui peut se passer et qui vous fait de l'effet tant vous êtes sensible.

Scorpion

Comme hier, l'argent et ce que vous pouvez faire avec lui est au premier plan, et cela grâce à l'entrée du Soleil en Sagittaire. Peut-être allez-vous décider d'un budget pour vos courses de Noël, ou vous payer des vacances pour la fin de l'année ? En tout cas, il s'agira de faire quelque chose d'agréable avec votre argent. Mais on ne peut pas exclure une rentrée.

Sagittaire

Bon anniversaire ! Les conditions sont réunies pour que ce soit la fête à la maison et que vous ayez autour de vous tous ceux que vous aimez. Cependant, vous avez un souci que vous cacherez soigneusement afin de ne pas gâcher l'ambiance. Êtes-vous inquiet pour un membre de votre famille ? Ou avez-vous peur de perdre votre travail, ou d'avoir à travailler dans de mauvaises conditions ?

Capricorne

La période Sagittaire est celle de la réflexion, d'un retour sur les événements de votre année, comment vous y avez réagi et, d'une certaine manière comment vous les digérez. Autant ceux qui vous sont personnels que les autres, ces grands changements de société que nous subissons et que vous, personnellement vous trouvez très exagérés : vous aimez défendre les traditions.

Verseau

Le Soleil se rajoute à Mercure et Vénus en Sagittaire, la période est prometteuse ! Pour beaucoup d'entre vous et surtout pour le 1er décan en ce moment, il y a de beaux projets dans l'air, des promesses, et une vie sociale des plus animées. Peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, ou qu'un " ami " vous regarde avec des yeux enamourés...

Poissons

Soit vous serez encore plus chanceux que les autres jours grâce à l'entrée du Soleil en Sagittaire, vous allez pouvoir réaliser quelque chose d'important à vos yeux... Soit vous aurez un travail un peu ardu à terminer. Quoi que vous ayez à faire, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, même si on vous dit de mettre le turbo, allez à votre rythme.

