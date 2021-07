L'horoscope du samedi 10 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure va activer votre mémoire, celle qui vous invite dans votre passé et peut créer de la nostalgie. Vous allez certainement échanger des souvenirs, 1er décan. Ils seront chargés en émotions, qui vous renverront loin dans votre passé. Heureusement, cela ne durera qu'une journée (jusqu'au 18), vous n'aimez pas être remué de la sorte. 2e décan, c'est la passion qui vous bouscule depuis quelque temps, mais l'aspect qui en est responsable se termine mardi. Ce sera plus calme. 3e décan, aucune planète rapide à l'horizon, consultez votre ascendant.

Taureau

Votre manière de vous exprimer, d'entrer en contact avec des clients ou des proches, rappelleront la force de votre formidable pouvoir de conviction, surtout 1er décan. Mercure et Jupiter sont reliées, vous pourriez vendre la Tour Eiffel à n'importe qui, ou faire avaler des histoires abracadabrantesques à vos proches pour les faire rire. 2e décan, il y a encore des tensions jusqu'à mardi, peut-être à cause de souvenirs qu'on vous a rappelés ou de quelqu'un du passé. 3e décan, ce sera votre tour (avec Vénus et Mars) à partir de mardi.

Gémeaux

Le corps parle parfois à votre place, surtout quand vous refusez de voir quelque chose ou d'accepter une situation. Il se peut donc que vous somatisiez, 1er décan. Un petit rhume, des troubles du sommeil ou de la digestion pourraient vouloir dire que vous êtes dans une situation qui dépasse votre mental, et ça file dans le corps. 2e décan, vous profiterez encore de l'excitante conjonction de Vénus et Mars jusqu'à mardi : vos pensées sont occupées par quelqu'un ! 3e décan, pas d'aspect sur votre Soleil mais peut-être sur votre ascendant ? Consultez-le.

Cancer

Vous serez certainement plus observateur, plus rapide à comprendre les situations, mais il faudra vous méfier de vos émotions, elles peuvent déformer la réalité. Vous serez très sensible aux mots qui seront prononcés, ou que vous prononcerez parce qu'ils seront chargés émotionnellement ; il peut s'agir de souvenirs que vous évoquerez, par exemple (1er décan). 2e décan, vous recevrez Mercure à partir du 18 et en ce qui concerne ce dimanche, Vénus et Mars règnent encore sur votre ciel et avec elles quelques excès de ce qui vous fait le plus plaisir. 3e décan, consultez votre ascendant.

Lion

Mercure en Cancer vous dit que ce n'est pas la peine de vous perdre dans des raisonnements alambiqués, votre intuition sera beaucoup plus pertinente. Ne vous basez pas sur des modèles de pensée, sur une idéologie pour vous faire vos opinions ; écoutez simplement ce que vous disent vos petites voix intérieures (1er décan jusqu'au 18). 2e décan, la passion semble être au rendez-vous, ou alors un gros désaccord avec un proche. 3e décan, pas d'aspect sur votre décan, voir votre ascendant.

Vierge

Votre planète maîtresse, Mercure, occupe à présent un secteur sympathique de votre ciel, il parle d'amitié et d'entraide. Vous serez là si on a besoin de vous. Et certains membres de votre famille ou de votre clan amical ont toujours besoin de vous ; vous ne leur avez pas mis de limites et ils en profitent (1er décan jusqu'au 18). 2e décan, vos amours vous causent du souci ? Vous y pensez trop ? Ça se calme dès mardi. 3e décan, le Soleil du Cancer vous éclaire à présent et vous avez un objectif à atteindre. Un futur départ en vacances peut-être ?

Balance

Avec Mercure en Cancer, vous apparaîtrez comme quelqu'un de sage, dont les expériences sont inspirantes et beaucoup vous demanderont des conseils. Ça tombe bien si c'est votre métier, de donner des conseils, mais cela peut aussi être amical et vous risquez d'en avoir marre au bout d'un moment, ça vous prendra trop de temps ! 2e décan, Vénus et Mars mettent du piment dans votre vie relationnelle, vous pourrez en profiter encore jusqu'à mardi. 3e décan, né après le 18/10, quelqu'un de la famille vous fait souffrir ?

Scorpion

Non seulement Mercure est bien placée mais elle est en phase avec Jupiter pour deux ou trois jours. Pour le 1er décan, il peut y avoir une opportunité à saisir. Elle s'est peut-être déjà manifestée, ou alors vous êtes tout simplement parti en vacances en laissant vos soucis derrière vous et bien décidé à profiter de chaque instant. 2e décan, les remous sont plus profonds qu'on pourrait le penser, vous devez peut-être repenser votre manière d'aimer. 3e décan, c'est vous qui serez en conflit la semaine prochaine, vous attendrez trop de l'autre.

Sagittaire

Vous avez des réserves d'optimisme en vous, mais avec Mercure en Cancer vous ne verrez que ce qu'il y a de négatif chez les autres. Mais peut-être que cela vous aidera à ne pas attribuer à certains des qualités qu'ils n'ont pas et que vous pourriez éventuellement leur envier. 1er décan, cela ne durera qu'une journée chacun jusqu'au 18. 2e décan, Vénus et Mars créent de l'enthousiasme, probablement à l'idée de partir quelque part (jusqu'à mardi) ou alors vous avez fait une rencontre. 3e décan, consultez votre signe ascendant.

Capricorne

En Cancer, Mercure s'oppose à vous, une conjoncture favorable à des échanges équilibrés, vous pourriez même avoir signé un accord ou un contrat, 1er décan. Mercure et Jupiter sont bien reliées et c'est un avantage pour vos négociations de toute nature. En privé, soyez à l'écoute de vos proches, ils en ont besoin. 2e décan, une question d'argent peut vous mettre dans tous vos états (né après le 6 janvier). 3e décan, le Soleil est à présent face à vous et pour vous aussi les accords seront une priorité. Vous devez éviter les conflits.

Verseau

1er décan jusqu'au 18, tout ce que vous lirez ou examinerez, des documents par exemple, sera passé au crible de la critique, et cela vous évitera des erreurs. Mais vous aurez aussi l'esprit critique dans vos échanges, peut-être parce qu'un interlocuteur vous fera des remarques auxquelles vous réagirez en lui renvoyant la balle. 2e décan, né après le 5 février, une relation vous attire et vous fait peur en même temps. L'important est de ne pas vous précipiter. 3e décan, vous n'avez pas d'aspect sur votre décan, mais peut-être sur votre ascendant ?

Poissons

Mercure active Jupiter, qui se trouve à l'orée de votre signe. 1er décan, une proposition peut vous enchanter, à moins qu'une rencontre n'excite votre curiosité. En tout cas, jusqu'au 18, vos échanges seront très agréables, vous vous sentirez valorisé par votre ou vos interlocuteurs et vous vous apprécierez davantage. 2e décan, Vénus et Mars vous regardent jusqu'à mardi et si vous avez le cœur à l'envers, ça s'arrangera après mardi. 3e décan, vous en avez terminé avec Mercure mais pas avec Neptune : restez sur vos gardes si l'une de vos relations est toxique.