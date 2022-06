L'horoscope du lundi 6 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, vous recevrez Mars à partir de demain et vous pouvez être sûr de tout vivre comme un défi, comme une compétition. Avec la ferme intention de gagner. Certains penseront qu'ils passent leur vie à se battre et c'est un peu vrai pour les Bélier ou pour ceux qui sont ascendant Bélier ou encore qui ont Mars dans l'ascendant.

Taureau

Une semaine qui peut rester dans vos annales, 2e décan. Chez vous, Vénus rencontre Uranus, un aspect typique du coup de foudre, ou d'un renouveau dans votre couple. Mais il peut aussi être question d'argent et d'une rentrée inopinée pour les uns, alors que les autres se verront au contraire prélever d'une somme.

Gémeaux

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine, la conjoncture est dynamique puisque vous bénéficiez d'une harmonie de Mars qui donne le goût de la conquête. Mais une conquête amoureuse ou professionnelle ? Ce sera selon votre thème et on peut dire que tous les défis que vous vous lancerez seront gagnants.

Cancer

2ème décan, Vénus sera toute la semaine en phase avec vous et le plaisir sera au rendez-vous dès ce lundi, avec une bonne surprise à partir de jeudi côté argent ou amour. En conjonction avec Uranus, Vénus peut vous voir éprouver un coup de coeur, ou alors recevoir une somme que vous ne pensiez pas avoir de sitôt.

Lion

Vous aurez de la force, de la volonté et de la détermination pour concrétiser vos rêves, ou tout simplement un projet d'avenir si vous êtes du 2e décan. Si les choses ont changé, et pas toujours dans le bon sens, la roue tourne et vous allez probablement pouvoir vous réinventer. Vous avez plusieurs mois pour le faire.

Vierge

La Lune est chez vous jusqu'à mercredi, et en bon aspect avec Vénus aujourd'hui, ce qui vous assure une journée où vous obtiendrez tout ce que vous voulez, 2e décan. Si vous êtes né autour des 2, 3 septembre en particulier vous pourriez également signer un contrat, ou vous engager dans quelque chose qui vous rapportera.

Balance

2e décan, c'est à votre tour à partir de demain de recevoir l'opposition de Mars, mais elle sera moins forte que pour le 1er décan. Vous vous exposez juste à un refus. Mais un refus qui d'abord n'est pas définitif, que vous pourrez peut-être contourner et sur lequel, donc, vous ne devez absolument pas vous arrêter. Soyez pugnace.

Scorpion

Vous êtes de ceux qui seront sous le charme de Vénus en Taureau et donc, très probablement, sous le charme de quelqu'un qui aura su vous plaire, 2e décan. C'est-à-dire que même si Uranus vous fait des misères côté couple, vous sentirez que vous avez attiré quelqu'un et ce sera flatteur pour votre amour-propre.

Sagittaire

La semaine sera enthousiasmante pour le 1e et le 2e décan, celui-ci recevant à partir de demain de dynamiques influx martiens. Soyez à l'initiative, vous ne le regretterez pas. Lancez-vous des défis, relevez ceux que l'on vous propose, ou encore accouchez d'un projet qui vous tient à coeur, voire d'un enfant.

Capricorne

Le 1er décan va pousser un soupir de soulagement, les difficultés rencontrées s'estompent mais Jupiter reste et il faut tout de même rétablir une situation. C'est-à-dire retrouver une bonne image, celle-ci ayant pu être abîmée par des propos malveillants à votre égard. Mais c'est peut-être votre entreprise qui a été concernée.

Verseau

2e décan, vous entrez dans une période favorable à vos actions et décisions. Avec l'aide de Mars, vous serez même inflexible, on ne pourra pas vous faire changer d'avis. Attention, on pourra vous trouver un peu trop autoritaire par moments, surtout mercredi et jeudi où vous aurez du mal à contrôler vos énergies.

Poissons

Une semaine des plus agréables et pimentées pour le 2e décan. Bien placée, Vénus sera conjointe à Uranus et il n'est pas exclu qu'un coup de coeur vous tombe dessus. Une relation qui vous amusera beaucoup. Si vous êtes en couple, c'est grâce à votre conjoint que vous serez surpris : il aura peut-être un retour de flamme !

