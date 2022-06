L'horoscope du dimanche 5 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les enfants, les frères et sœurs, les plus jeunes de votre entourage, tout ce petit monde vous semblera mal luné, avachi et collé à son écran. A vous de les secouer ! Mais si vous n'y arriverez pas, 3e décan, en tout cas vous aurez essayé. A moins que vous ne fassiez preuve d'une autorité qui impressionnera et fera bouger.



Taureau

Vous restez coincé physiquement, ou un peu déprimé si vous êtes du 3e décan. Mais soyez courageux car cela se termine en fin de semaine prochaine, vous serez soulagé. D'autant plus que Saturne entame une rétrogradation aujourd'hui et jusqu'au 23 octobre : vous pourrez réfléchir tranquillement au choix que vous avez à faire.

Gémeaux

Votre rapidité à réagir, votre mobilité, votre sens de la répartie sont parmi les qualités qu'on vous reconnaît et que votre entourage appréciera beaucoup aujourd'hui. Vous serez entouré de personnes qui auront envie de rire, de s'amuser, et vous aurez une réserve de bonnes blagues à leur raconter. Mais veillez à ne pas déraper, 3e décan.

Cancer

1er décan, bonne nouvelle, Mars se sépare de Jupiter et vous serez moins en colère, mais Jupiter restant au zénith de votre ciel, vous pourriez atteindre un objectif. C'est-à-dire que si vous vous êtes battu depuis quelques jours pour obtenir une reconnaissance, une promotion, il est très possible que vous l'obteniez.

Lion

La dissonance entre Mercure et Saturne est activée pour ceux du 3e décan. Vous aurez peur qu'un de vos projets tombe à l'eau, ou qu'un ami vous fasse défaut. Et il est vrai que c'est une possibilité et que vous serez déçu. Mais grâce à votre optimisme naturel, dès vendredi prochain vous verrez les choses autrement.

Vierge

Le mieux aujourd'hui serait de vous reposer, mais est-ce que vous savez vous reposer ? Même bien installé dans votre canapé, votre cherchez ce que vous pourriez faire. Le problème, c'est qu'à vous reposer, vous avez l'impression de perdre votre temps et c'est tout juste si vous ne vous en sentez pas coupable.

Balance

Peu à peu, Mars quitte l'opposition de votre 1er décan, qui vous a certainement valu un gros désaccord avec un partenaire. Les choses vont reprendre un cours normal, mais Jupiter restant opposée à vous, il est possible que vous ayez à discuter ou à rediscuter d'une association que vous souhaiteriez plus équitable.

Scorpion

3e décan, protégez-vous et évitez de réagir comme d'habitude face à ce qui vous préoccupe depuis plusieurs jours. La situation est pénible, mais pas définitive ! Vous êtes toujours sous l'influence de la dissonance Mercure/Saturne, mais elle se termine en fin de semaine prochaine et vous vous sentirez alors plus léger.

Sagittaire

La conjoncture continue à vous flatter, vous vous sentez admiré, respecté et c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment, le 3e décan fournissant un gros travail. Vous sentir soutenu et approuvé par vos proches vous aidera à vous motiver encore la semaine prochaine, puis les choses reviendront à la normale après vendredi.

Capricorne

3e décan, on dirait que vous ouvrez les yeux sur une situation, probablement l'un de vos comportements qui vous a porté préjudice sans que vous en soyez conscient. Mais, à présent, vous ne pouvez plus faire l'innocent et il de votre devoir de vous comporter différemment afin de réparer les problèmes que cela a pu causer.

Verseau

3e décan, vous risquez de vous sentir un peu seul, ou d'être en manque d'une présence amie et qui, semble-t-il, ne reviendra pas. Un proche saura vous consoler. Mais il est vrai que vous vivez une période qui peut être difficile, attristante et vous ne pouvez rien y faire, vous êtes désarmé ou trop loin pour pouvoir agir.

Poissons

Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée que vous n'étiez pas obligé de subir, de vous soumettre à une autre volonté que la vôtre ? C'est un sujet qui mérite réflexion. Il en va de votre sentiment de liberté, une liberté dont vous avez plus que jamais besoin si vous êtes du 2e décan. C'est à vous de la conquérir, on ne vous la donnera pas.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info