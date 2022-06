L'horoscope du samedi 4 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez peut-être pris une décision courageuse ces derniers temps, ou entrepris une action dangereuse et aujourd'hui vous avez des raisons d'être fier de vous, 1er décan. Cependant, vous n'aurez qu'une envie : séduire, plaire à quelqu'un, mais veillez à ne pas parler que de vous et de vos exploits. Faites parler l'autre aussi.



Taureau

Ne cherchez pas à aller voir ailleurs, c'est chez vous, dans votre maison et en famille que vous vous sentirez le mieux ce week-end, en tout cas si vous êtes d'avril. Peut-être y ferez-vous quelques travaux manuels et cela vous détendra. En revanche, le 2e décan sera loin d'être détendu, et le 3e peut avoir un sentiment de manque.

Gémeaux

Vous verrez la vie en rose aujourd'hui surtout 1er décan, vous ne retiendrez des autres que ce qui est positif et en conséquence rien de négatif ne pourra vous toucher. Tout vous intéressera, autant ce qu'on vous racontera que ce que vous lirez ou entendrez. En effet, la conjoncture d'aujourd'hui décuple votre curiosité.

Cancer

La Lune étant en Lion, vos appétits de toute nature seront au premier plan. Vous serez gourmand mais aussi très sensuel et en demande d'attention, de câlins. La journée sera très agréable si quelqu'un répond à vos attentes, mais si vous êtes seul/e, vous pourrez peut-être compenser en vous offrant des petits cadeaux.

Lion

Chez vous, la Lune s'allie avec Jupiter et Mars, une excellente conjoncture pour attirer l'attention sur ce que vous faites de bien pour les causes que vous défendez. A moins que vous n'ayez un projet particulier et qui vous met en joie, 1er décan. En tout cas, vous déborderez d'énergie positive, partagez-la avec votre entourage !

Vierge

Un week-end où vous vous sentirez un peu isolé, mais il est possible que vous ayez choisi de rester seul parce que vous avez du travail, peut-être dans la maison. En effet, la Vierge est souvent bricoleuse et habile de ses mains... Mais il se peut aussi que vous ayez à faire travailler l'un de vos enfants, et ça vous prendra du temps !

Balance

La conjoncture est idéale pour un week-end amical, vous passerez de très agréables moments. Sauf peut-être né début octobre, votre partenaire sera intenable, ou en tout cas de mauvaise humeur. Si vous savez rester détaché, ne pas réagir à ce qu'il ou elle dira, cela se passera mieux. Sans prise sur vous, il/elle passera à autre chose.

Scorpion

Des questions d'orgueil, de préséance, de respect seront prioritaires, et si vous ne vous sentez pas assez considéré, vous préférerez rester seul dans votre coin. C'est ce qu'il faut faire si c'est ce que vous sentez. A moins que vous n'aimiez jouer à celui/celle qui est au-dessus des autres, que ce soit un défi... mais vos relations avec vos proches seront moins bonnes.

Sagittaire

La conjoncture est vraiment très bonne pour vous, 1er décan, votre week-end sera une réussite parce que vous pourrez vous évader ou faire la fête avec vos amis. Évitez si possible d'entamer des discussions sur vos opinions respectives car cela pourrait dégénérer en dispute, chacun voulant imposer son point de vue.

Capricorne

La petite crise personnelle que vous avez traversée, 1er décan, se termine peu à peu, mais elle ne vous laisse pas l'envie d'arranger les choses, vous ne ferez rien pour ! Par orgueil peut-être ? Cela dit, Jupiter va rester active jusqu'à fin juillet et si vous avez été, ou êtes encore victime d'une injustice, il faut préparer votre défense.

Verseau

Les invitations et autres occasions de vous réunir avec la famille ou avec les amis sont au premier plan de ce week-end. 1er décan, vous volerez la vedette aux autres. Vous serez au centre de l'attention grâce à un projet qui est en train de se concrétiser. Un partenariat peut-être et vous en êtes absolument enchanté.

Poissons

Gare à vos automatismes, vous pourriez dire oui à quelqu'un de votre entourage pour faire quelque chose et vous ne réfléchirez pas au temps que cela vous prendra. Votre proverbiale gentillesse y sera pour quelque chose, bien sûr, mais prenez un moment avant de répondre et demandez-vous s'il est indispensable de dire oui.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info