Bélier

Lune/Mercure se rencontrent chez votre voisin Poissons, vous pourriez avoir une intuition, une idée pour améliorer votre qualité de vie. Ou celle d'un proche. Vous pourrez aussi l'appliquer dans ce domaine du travail, ou dans celui de vos activités habituelles, et cela vous prouvera que vous avez vraiment intérêt à être à l'écoute de vos petites voix intérieures et que vous ne devriez agir qu'après les avoir consultées.



Taureau

Un agréable week-end en perspective, vous avez des projets. Un bon moment à prévoir. Et il y en aura d'autres dimanche pour le 2ème décan. En fait, la Lune rencontre Mercure précisément dans votre secteur d'amitié, qui gère aussi vos projets ; il se peut donc que vous ayez, vous ou l'un de vos proches, une idée à discuter, quelque chose que vous projetez de faire bientôt.



Gémeaux

La Lune conjointe à Mercure domine votre zodiaque, il peut s'agir d'une sorte de rencontre au sommet, d'une discussion avec un parent ou à propos d'un enfant. Le sujet semble important, surtout si vous êtes né en mai et s'il s'agit d'un enfant, c'est probablement pour lui mettre des limites, lui remonter un peu les bretelles. Mais il peut aussi être question d'avoir un enfant, et c'est une question qui vous occupe la tête.



Cancer

Ce week-end est idéal pour vous changer les idées d'une autre manière. Vous êtes nombreux à subir des dissonances qui provoquent de fortes tensions. Probablement dans le couple ou au sein d'une association où l'autre a pris le pouvoir sans que vous vous rendiez compte. Mais vous êtes lucide à présent et vous n'avez malheureusement pas d'autre solution que de l'accepter. Ou alors c'est le blocage total.



Lion

Vous avez une meilleure forme 1er décan, votre énergie est au top, mais vous vous faites du souci pour une question d'argent qui ne devrait pas prendre autant d'importance. Elle va rapidement se régler, vous trouverez le moyen de transiger, bien que vous n'aimiez pas cela... Mais parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter dit-on. Vous pouvez aussi être dans un divorce où l'autre ne respecte pas ses devoirs.



Vierge

Un rendez-vous vous attend, 1er décan, au cours duquel vous pourrez faire une demande qui vous tient à coeur. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous écoutera attentivement. Vous pourriez même emporter le morceau... et vous en serez surpris, vous ne vous attendiez pas à ce que ça " marche " aussi vite. Mais la conjoncture du jour, la rencontre Lune/Mercure est en harmonie avec Uranus qui, entre autres, peut servir d'accélérateur.



Balance

Il se peut que vous n'ayez pas vraiment l'occasion de vous détendre ce week-end, vous aurez trop à faire et bien évidemment ce sera pour vos proches, pas pour vous. Et encore plus en période Bélier (depuis hier), qui valorise tout ce qui touche aux autres, à votre conjoint, à ceux que vous aimez, et qui sont au premier plan sous cette conjoncture. Mais le Bélier vous dit aussi de trouver un juste milieu entre vos besoins et ceux des autres.



Scorpion

Attendez-vous à un bon week-end, les plaisirs et les loisirs auront plus de place que d'habitude, rien ne viendra vous polluer la tête, vous n'aurez que des pensées positives. Mais peut-être aussi que vous serez entouré de personnes positives et qu'elles déteindront sur vous ? Il se peut aussi, si vous êtes séparé, que vous passiez le week-end avec vos enfants et que vous ayez tout un programme pour les distraire.



Sagittaire

Vos rapports avec ceux de votre famille sont, pour beaucoup, ambivalents. Vous les aimez, mais il ne faut pas qu'ils interfèrent trop dans votre vie. Vous les laissez faire quand vous êtes jeune mais plus vous prenez de l'âge, et plus vous avez envie qu'ils vous fichent la paix.



Capricorne

Le trio Jupiter, Mars et Pluton est encore actif, 3ème décan, vous avez peut-être des raisons de crier à l'injustice parce que vous subissez des pressions difficiles à gérer. On cherche peut-être à vous pousser dehors, à moins qu'on ne vous accuse de quelque chose et que cela prenne des allures de scandale. C'est très différent pour le 1er décan, qui va bien et qui pourra exprimer ce qu'il pense.



Verseau

Un aspect, deux possibilités : une somme attendue peut arriver sur votre compte en banque, ou vous pouvez effectuer un achat auquel vous avez beaucoup réfléchi. D'une manière comme d'une autre, il sera donc question d'argent. L'un de vos proches risque également de vous demander si, éventuellement, vous pourriez lui prêter une somme. Et pourquoi pas, si vous en avez les moyens : vous aimez aider vos amis. Mais faites une reconnaissance de dette.



Poissons

Dans votre 1er décan, Lune et Mercure se rencontrent et sont en phase avec Uranus. Vous pourriez avoir de l'imprévu au programme, rencontrer quelqu'un par hasard. C'est un exemple parmi d'autres... Vous pouvez aussi entendre ou lire une information qui vous surprendra, à moins que quelqu'un ne vous appelle alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Les plus sensibles à cette conjoncture sont ceux du 24, mais le reste du décan aussi...