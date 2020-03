L'horoscope du dimanche 22 mars 2020

publié le 22/03/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez un peu léthargique ce dimanche, surtout deuxième et troisième décan, mais c'est normal. Vous n'avez probablement pas assez l'occasion de dépenser votre énergie en ce moment. Et ça commence d'ailleurs à vous énerver. Vous ne devriez pas faire la sieste ! Ou vous aurez du mal à vous endormir. Né après le 13 avril, il faudra encore vous mobiliser pour vous contrôler la semaine prochaine, Mars est toujours en haut de votre ciel.

Taureau

Il faut que vous essayiez de vous trouver un petit plaisir, et tel que je vous connais, c'est du côté des câlins que vous le trouverez. Si vous êtes seul, ce sera un plaisir gourmand. Votre hobby pourrait aussi vous procurer du plaisir : jardinage, peinture, bricolage… Tout cela chez vous, évidemment ! Premier décan, une conversation avec l'un de vos amis pourrait vous aider à être plus optimiste.

Gémeaux

Vous aurez le choix entre fuir une responsabilité qu'on vous impose et faire ce qu'on vous demande, mais en râlant. Malgré tout, votre sens du devoir l'emportera. Il n'est pas très fort en ce moment, mais peut-être aussi que la personne qui vous imposera cette obligation peut vous casser les pieds si vous n'y répondez pas. Mais ça ne va pas durer toute la journée. Et, à mon avis, vous ne serez pas très efficace ni très précis si vous êtes nés autour du 9.

Cancer

Deuxième décan, ce dimanche est important pour vous, en particulier pour exprimer votre opinion, que ce soit à vos proches et même parfois sur les réseaux sociaux. Vous ne manquerez pas de vous exprimer, ce sera important pour vous. Vous êtes peut-être plus conscients qu'avant des enjeux sanitaires des incompétences de ceux qui nous dirigent. Vous avez envie de mettre votre grain de sel.

Lion

Deuxième décan, je vous rappelle que Neptune occupe votre secteur d'argent. Votre productivité va baisser provisoirement mais vous ne pouvez rien y faire. Cela ne va pas durer toute la vie mais malgré tout Neptune est une des plus lentes du zodiaque avec Pluton, et c'est depuis 2016 qu'elle flirte avec votre décan. Elle va commencer à gêner le troisième à partir d'avril et sera définitivement en relation avec vous l'année prochaine.

Vierge

Deuxième et troisième décans, de bons aspects vous soutiennent aujourd'hui. Ils vous incitent à l'indulgence et à oublier votre esprit critique même si vous l'exercez avec humour. En tout cas, si vous voulez passer un bon dimanche. Par ailleurs, ceux qui subissent la dissonance de Neptune (fin deuxième, début du troisième décan) auront près d'eux quelqu'un d'attentif, qui sera à leur écoute. Encore faut-il qu'ils veuillent bien se confier. La Vierge est toujours très réservée et même méfiante.

Balance

Ce dimanche encore, vos proches solliciteront votre aide de tous côtés, mais s'il vous plaît dites stop. Je me répète peut-être mais pensez à vous de temps en temps ! Surtout en période Bélier (nous venons d'y entrer) où l'autre a soudain plus de poids, plus d'importance et où lui dire non équivaut - pour vous - à lui dire que vous ne l'aimez pas. Évidemment, c'est faux, et ce que vous pensez n'est pas la réalité. Cela vous est dicté par votre peur de ne pas être aimé.

Scorpion

La conjoncture semble plus sympa et plus gratifiante que samedi. Vous sentirez que vous existez à fond et que vous comptez davantage pour ceux que vous aimez. Il y aura donc de l'amour dans l'air et si vous ne le sentez pas venant de vos proches, c'est vous-même qui vous aimerez davantage, ce qui est une très bonne chose ! Si vous voulez qu'on vous aime, deux attitudes sont essentielles : s'aimer soi-même, aimer sa vie, et la vie en général.

Sagittaire

Le deuxième décan, né après le 6 décembre, est toujours dans le viseur de Neptune ; vous êtes de nouveau face à vous-même et aux mauvais choix que vous avez pu faire. Neptune regarde votre décan depuis 2016 mais plus pour très longtemps puisqu'elle s'occupera du troisième à partir du mois prochain. Elle reviendra provisoirement vers vous, deuxième (la fin du décan) en fin d'année. C'est en 2021 qu'elle vous laissera définitivement tranquille.

Capricorne

Le ciel est dégagé et surtout très positif pour les natifs du deuxième décan, notamment nés autour des 9, 10, 11 janvier. Vous avez lâché du lest et vous en aurez un retour positif. Vous avez moins de responsabilités, moins de devoirs à assumer et c'est tant mieux ! Vous en aviez cumulé des tonnes et, logiquement, cela pesait très lourd dans votre vie. Certes, vous avez affronté une épreuve (conjonction de votre Soleil avec Pluton) mais vous savez à présent ce que vous ne devez pas faire.

Verseau

Vous aurez tendance à traîner, à ne pas trop savoir quoi faire, et vous finirez par vous promener sur Internet et y ferez des achats dont vous n'avez pas du tout l'utilité. Mais cela vous amusera sur le moment, sachant que demain vous aurez oublié ce que vous avez acheté et que lorsque vous le recevrez, si vous le recevez, vous serez tout surpris ! Si vous ne vous ruinez pas, pourquoi pas...

Poissons

La Lune est à présent dans votre deuxième décan et sera ce soir en phase avec Vénus. Peut-être que vous vous sentirez utile à ceux que vous aimez, à un proche en particulier. Vous lui direz ce qu'il/elle a envie d'entendre parce que, par intuition, vous aurez capté ce dont il ou elle a besoin. Il arrive que certains mots fassent autant de bien qu'une caresse... Cela concernera surtout ceux d'entre vous qui sont nés autour des 8, 9, 10 mars (le début du troisième décan peut en avoir des échos).