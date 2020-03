L'horoscope du 18 mars 2020

publié le 18/03/2020 à 05:50

Les prévisions astrologiques de ce mercredi 18 mars ont été réalisées et écrites en janvier 2020.

Bélier

Votre 3e décan est sensible à la réunion planétaire du jour, il se peut que vous soyez face à une situation de crise ; ne vous attendez pas à ce que ça s'arrange tout de suite. Pas avant la semaine prochaine et encore... Aujourd'hui, la Lune passe par conjonction sur Mars, Jupiter et Pluton, cela active cette triple conjonction difficile à supporter mais peut-être plus sur le plan collectif que sur le plan individuel. Il y a quand même un risque de gros conflit. (Prévisions écrites le 7 janvier 2020)



Taureau

La conjoncture n'est pas négative en ce qui vous concerne personnellement, vous avez la bonne distance avec les événements et donc une vision très juste de la situation. Je m'adresse surtout au 3ème décan, qui reçoit des influx positifs de la Lune, Mars, Jupiter et Pluton, réunies en Capricorne. Il se peut qu'un événement ici ou ailleurs (dans un autre pays) ait un fort retentissement et que tout le monde se sente plus ou moins concerné.



Gémeaux

En ce qui vous concerne, la conjoncture occupe un secteur d'argent, qui gère les dédommagements, les héritages, mais un scandale financier peut aussi être dans l'air. Il est possible qu'il y ait eu un crack boursier quelque part qui risque d'avoir un fort retentissement, ou alors un impressionnant tremblement de terre dans un autre pays (difficile à déterminer à la date où ces prévisions sont écrites, le 7 janvier). En tout cas, il y a de gros remous dans l'air !



Cancer

Les planètes sont face à vous, dans le secteur qui représente les autres et si vous êtes du 3e décan, il se peut qu'un événement touche votre conjoint ou l'un de vos proches. Cela semble être quelque chose de difficile à vivre, en tout cas sur le papier. Dans la réalité, cela peut très bien passer inaperçu pour les uns et pas pour les autres. Il peut aussi y avoir une importante remise en question, une grosse crise, pour ceux d'entre vous qui sont en couple.



Lion

Il est possible que vous ne soyez pas très sensible à la conjoncture, 3e décan, vous trouverez qu'on se concentre trop sur des détails et pas assez sur l'essentiel. L'essentiel étant qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aide en ce moment et qu'à votre avis on n'en fait pas assez pour les soutenir. Cependant, si vous savez ce qu'il faudrait faire, vous n'avez peut-être pas les moyens d'agir comme vous le voudriez.



Vierge

La conjoncture est bien placée par rapport à votre signe et peut vous donner l'occasion de montrer ce dont vous êtes capable, le courage dont vous pouvez faire preuve. Pas toujours un courage physique (quoique) mais plutôt au niveau des idées et surtout des critiques que vous pouvez faire et qui seront des critiques de bon sens. Le 3e décan est plus concerné que les autres, mais en fait tout le monde sera plus ou moins touché.



Balance

Vous n'êtes pas à l'abri d'une révélation sur votre famille, sur vos origines ou sur votre pays si vous venez d'ailleurs ; une révélation qui peut beaucoup vous remuer, 3e décan. Mais vous ne serez pas le seul à être marqué par la conjoncture qui réunit la Lune, Mars, Jupiter et Pluton dans votre secteur de la famille, de la maison et des racines qui sont les vôtres. Il est aussi possible que vous soyez très préoccupé par la santé d'un parent.



Scorpion

Le 3ème décan est sensible à la conjoncture, elle semble plus positive pour vous que pour d'autres. Vous avez compris qu'il y a les faits tels qu'on vous les présente, et la vérité. Or, vous êtes le signe le plus sensible à la vérité et à son expression, le mensonge vous fait horreur. Il n'est pas exclu que la conjoncture représente un scandale, qu'on nous ait menti et qu'il y ait une révélation à propos de ce scandale (financier probablement).



Sagittaire

C'est une période un peu compliquée pour tous, mais surtout pour le 3ème décan qui pourrait avoir une importante somme à sortir, ou peut-être à réclamer à cor et à cris. Le problème semble être de nature financière, mais cela dépend de votre ascendant et comme je ne le connais pas... Mais vous pouvez aussi être très intéressé, sans être concerné, par un scandale ou une crise financière ou d'une autre nature et qui serait révélé ces jours-ci.



Capricorne

Quatre planètes se trouvent aujourd'hui dans votre 3ème décan, c'est un peu lourd car vous semblez vous trouver au centre d'un panier de crabes, d'une crise sans précédent. Lune, Mars, Jupiter et Pluton sont conjointes et il est vrai que Jupiter et Pluton ensemble, cela évoque la possibilité d'un scandale, dont vous n'êtes peut-être que le spectateur ; mais il se peut que la présence de Mars donne un côté personnel à cette crise.



Verseau

Je vous parlais lundi d'une histoire de corruption, d'un possible scandale et c'est probablement ce qui sera mis en avant aujourd'hui et dans les prochains jours. Vous ne semblez pas être concerné personnellement, mais cela peut malgré tout vous affecter par procuration, des amis ou des connaissances pouvant être impliqués. Ou alors, vous pouvez aussi compatir pour quelqu'un de proche, voire pour une population qui souffre.



Poissons

La Lune passe par conjonction sur les trois planètes en Capricorne, Mars, Jupiter et Pluton. Il se peut que vous ayez sérieusement à vous préoccuper d'un ami 3e décan, ou alors qu'un projet retienne toute votre attention et même plus. Vous êtes impatient de le voir se réaliser, mais il semble que vous devez encore attendre. En outre, la situation dans le pays, ou dans un autre, pourrait être en train de se dégrader à cause d'un scandale financier ou autre.