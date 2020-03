L'horoscope du 20 mars 2020

publié le 20/03/2020 à 05:30

Les prévisions astrologiques de ce vendredi 20 mars ont été réalisées et écrites en janvier 2020.

Bélier

Bon anniversaire ! Je ne sais pas ce qui vous arrive 1er décan, on ne vous reconnaît plus, vous êtes un modèle de sérieux, de sens des responsabilités, et de volonté de réussir. Saturne entre lundi en Verseau et a déjà sur vous des effets qui sont, apparemment, très positifs, d'autant plus que vous avez certainement quelque chose en tête, un projet, une idée que vous voulez défendre et vous allez vous y investir à fond, encore plus que d'habitude.



Taureau

Il y a de la colère en vous mais vous la masquez très bien, quand vous ne la refoulez pas. De temps en temps, elle se manifeste, étonnante pour ceux qui vous entourent. La période Bélier ne va pas vous encourager à exprimer cette colère, au contraire vous allez peut-être davantage la réprimer. Alors que vous vous sentiriez mieux et plus léger si vous sortiez ce que vous avez sur le coeur. Ne serait-ce qu'en tapant dans des coussins...



Gémeaux

Pour l'instant aucune dissonance sur le Bélier et vous allez disposer d'une liberté que vous n'avez pas toujours, 1er décan jusqu'au 30. En outre, un projet vous stimulera. Vous avez peut-être eu une idée, quelque chose qui vous a été inspiré par un concept existant mais que vous avez transformé à votre sauce. Vous serez étonné de voir à quel point vous êtes tombé juste. Vous en obtiendrez de la reconnaissance d'ici peu.



Cancer

Vous aussi il vous arrive d'être en colère en période Bélier, mais pas contre vous ou vos proches. C'est plutôt contre ceux qui vous dirigent et qui en font trop, selon vous. Cela dit, nous avons tous de la colère en nous puisque nous sommes avons tous Mars (planète du Bélier) dans notre thème. Suivant le secteur où se trouve Mars, on peut détecter ce qui vous met le plus souvent en colère et pour vous Cancer, c'est l'autorité de vos supérieurs ou parents.



Lion

En principe le Bélier représente la période la plus positive de l'année pour le Lion. C'est le moment où les opportunités se manifestent et où vous savez les saisir au vol. Parfois on ne voit pas que telle ou telle situation peut se révéler chanceuse et on passe à côté... 1er décan, en dépit de l'opposition de Saturne qui sape un peu votre confiance en vous, vous saurez très bien prendre ce que la vie vous offre, les petits comme les gros cadeaux, et vous aurez la niaque.



Vierge

Vous aussi vous avez de la colère en vous et elle s'exprime surtout dans les situations où on vous refuse quelque chose à quoi vous estimez avoir droit. Honneur au 1er décan. Et autant vous pouvez être quelqu'un de discret, qui ne veut pas faire de vagues, autant quand la colère vous prend, vous n'en avez plus rien à faire de ce qu'on pense de vous. Elle vous emporte et vous avez d'ailleurs du mal à la gérer. Si on vous refuse quelque chose 1er décan, essayez de vous contrôler !



Balance

C'est toujours l'attitude des autres qui vous met en colère, surtout celle de votre conjoint. Certains de ses comportements sont offensants et vous le supportez mal. En réalité, c'est l'injustice qui vous met le plus en colère et il est vrai que l'autre - que vous trouvez très égoïste - se montre souvent injuste avec vous, ou ne fait pas vraiment attention à vous, ce qui est également un facteur de grand mécontentement pour la Balance.



Scorpion

Le Bélier gère le domaine du travail et de la vie quotidienne où vous avez toujours mille raisons d'être en colère, mais vous êtes malgré tout le roi du contrôle de soi. Et il est rare que votre colère explose, il faut que plusieurs gros mécontentements se soient accumulés pour que vous explosiez. Et encore, c'est toujours une colère froide, où vous pouvez vous montrer méchant, parfois cruel, parce que vous vous sentez blessé et que vous ne vous préoccupez pas de la sensibilité de l'autre.



Sagittaire

Une bonne période pour vous que celle du Bélier car vous pouvez transformer vos colères en énergie positive, en volonté de montrer ce que vous valez et réussir. C'est un secteur solaire de votre thème, donc vous attirez l'attention et prenez des initiatives qui vous valent de compliments. 1er décan pour l'instant. Et cette ambiance est confortée par le bon aspect que Saturne vous envoie sur le long terme pour que vous ayez des prises de conscience sur le plan relationnel.



Capricorne

Ce qui risque de vous mettre en colère ces jours-ci, 1er décan, ce sont les souvenirs d'un passé, peut-être de votre enfance, où vos besoins ont pu être vraiment dédaignés. Souvent, le Capricorne n'a pas vraiment d'enfance parce qu'on lui confie très tôt des responsabilités qui ne sont pas de son âge ; et comme c'est un signe de devoir, il accepte sans rechigner, mais cela crée de la colère. Elle reste intérieure et est très contrôlée.



Verseau

Les occasions de vous mettre en colère sont souvent multiples en période Bélier, il suffit de pas grand-chose pour que vous soyez en éruption tant vous êtes impatient. Vous faire perdre votre temps est ce que vous supportez le moins (toute proportion gardée) et vous vous mettez en colère quand cela arrive. Mais en même temps, ce sont des colères très brèves, qui ne s'adressent pas à quelqu'un en particulier, mais plutôt à la lenteur de la " machine ".



Poissons

Le Bélier est en charge de vos affaires d'argent et c'est, d'une manière générale, ce qui suscite votre colère et elle est dirigée contre un système que vous trouvez injuste. Vous pensez ne pas bénéficier des mêmes facilités que les autres, être sous-employé (ce qui peut être vrai) mais est-ce que vous réfléchissez au fait que, peut-être, vous dépensez trop ? Et souvent, pour faire preuve de générosité, ce qui est inattaquable et apaise votre conscience.