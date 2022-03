L'horoscope du jeudi 17 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme vous ne faites pas les choses à moitié et que la conjoncture vous incite à réfléchir avant d'agir, vous réfléchirez trop et vous égarerez dans des détails sans grande importance. Une question de forme/santé pourrait vous préoccuper, 2e décan. 1er décan, Mars vous dynamise encore, surtout côté projets et amitiés. 3e décan, né après le 17 avril, ne perdez pas courage, la roue finit toujours par tourner.

Taureau

La Lune et Jupiter s'opposent mais les deux sont en bon aspect avec vous, 2e décan. Votre sensibilité sera très sollicitée, votre empathie aussi, l'un de vos amis ou un groupe de gens étant dans la peine. Votre aptitude à vous rendre utile sera très appréciée. 1er décan, Mars crée encore du conflit avec un supérieur ou un détenteur de l'autorité. 3e décan, évitez de vous faire des illusions sur une relation.

Gémeaux

Vous serez sensible à l'opposition Lune/Jupiter, 2e décan, qui risque d'accentuer une préoccupation concernant un membre de la famille (père, époux) ou, dans un autre domaine, une tracasserie juridique dont vous allez bientôt vous débarrasser. 3e décan, vous en avez fini pour l'instant avec les illusions et désillusions professionnelles. 1er décan, l'un de vos projets progresse rapidement en ce moment.

Cancer

Elle vous fera du bien, 2e décan, cette opposition Lune/Jupiter. Tout d'un coup, vous y verrez clair dans les intentions de l'un de vos proches, et même de celles des autres en général. Votre intuition ne vous trompera pas, vous verrez juste. 1er décan, n'hésitez pas à réclamer ce qu'on vous doit, surtout s'il s'agit d'une aide sociale. 3e décan, certaines illusions ont la vie dure, soyez plus réaliste.

Lion

Lune et Jupiter s'opposent dans vos secteurs financiers, 2ème décan. C'est une configuration qui porte à l'exagération, aussi surveillez autant vos dépenses qu'une volonté de faire des économies sur tout (en fonction de votre ascendant). 3e décan, même si l'argent rentre, il semble que vous avez des dettes à rembourser, ne les ignorez pas. 1er décan, un rapport de force est encore présent jusqu'à samedi.

Vierge

Toujours chez vous, dans votre 2e décan, la Lune s'oppose à Jupiter et vous incite à lâcher prise, à être plus dans le plaisir que dans le devoir. Une union sera l'objet de toutes vos pensées, tout comme un divorce peut aussi être bientôt terminé. 1er décan, mieux vaut avoir trop de travail que vous morfondre chez vous, non ? 3e décan, on vous impose des restrictions dans votre service, vous vous sentez sous contrainte.

Balance

Vous continuez, comme hier, à être en mode réflexion, mais essayez tout de même de ne pas trop vous isoler ; sauf si votre entourage vous empêche de vous concentrer, bien sûr. Le monde extérieur risque en effet de vous perturber, 2e décan. 1er décan, c'est dynamique, vous allez de l'avant et tout se passe comme prévu. 3e décan, plus vous serez persévérant, et plus vous serez content de vous.

Scorpion

La Lune et Jupiter sont en phase avec vous mais vous incitent à trop en faire. Cependant, en fait-on trop quand on veut aider les autres ? C'est-à-dire que si vous cherchez à les aider malgré eux, vous vous exposez à un retour de bâton (2e décan). 1er décan, soyez sage jusqu'à samedi, sinon un conflit risque de prendre de l'ampleur. 3e décan, ne vous laissez pas aller à la nostalgie, regardez devant vous.

Sagittaire

Vous vous connaissez, il vous arrive parfois de dépasser les limites, de vouloir avoir raison à tout prix et d'être de mauvaise foi ! C'est peut-être ce qu'il va se passer aujourd'hui, alors appuyez sur le frein si vous sentez que vous allez trop loin (2e décan). 1er décan, foncez, mais sans trop bousculer les autres sur votre passage. 3e décan, il se peut que vous ayez à vous occuper d'un de vos parents âgé.

Capricorne

Vous vous lâcherez aujourd'hui, 2e décan, et vous aurez raison. Vous êtes dans une période d'ouverture, vous avez une meilleure vision de la vie, et vous devez en profiter car cela va vous conduire à faire des rencontres très intéressantes. 3e décan, si vous achetez ou vendez un bien, attendez-vous à ce que ce soit très lent à se faire. 1er décan, jusqu'à samedi, vous pouvez encore réclamer ce qu'on vous doit.

Verseau

Avec l'opposition Lune/Jupiter, il est question d'argent pour le 2e décan. La chance s'en mêlant, vous pourriez toucher un bonus, une prime, ou peut-être gagner au jeu. Jupiter reste dans votre secteur d'argent jusqu'au 10 mai ; tentez le coup ! 1er décan, vous êtes débordé ? Patience, vous aurez terminé samedi. 3e décan, avec Saturne chez vous, il faut prendre la vie au sérieux et respecter les codes.

Poissons

La Lune s'oppose à Jupiter aujourd'hui, celle-ci étant dans votre 2e décan. Vous risquez de tout exagérer, de tout ressentir dix fois plus fort que d'habitude. Il faudrait vous protéger de votre tendance à tout absorber. 1er décan, Mars reste en relation avec vous jusqu'à samedi, organisez vos tâches différemment, vous perdrez moins de temps sur les détails. 3ème décan, une période de flou jusqu'au 20.