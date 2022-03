L'horoscope du mercredi 16 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'information prend de l'importance pour vous, vous serez à l'écoute de tout ce qui se dit ou fidèle à votre télévision. Mais peut-être qu'il se passe un événement qui vous intéresse particulièrement, 2e décan ? 1er décan, soyez prudent aujourd'hui, réservé dans tout ce que vous ferez, vous sentirez d'ailleurs qu'il faut respecter les limites. 3e décan, vous faites le tri dans vos amitiés et vous avez raison.

Taureau

1er décan, vous aurez l'esprit vif, bien réveillé, et vous remarquerez des détails que personne d'autre que vous ne remarquera. On vous en fera des compliments et vous serez, à raison, fier de vous. 2e décan, un ami vous donnera un conseil que vous trouverez mal venu mais qui sera pourtant à examiner de près car il sera pertinent. 3e décan, Saturne vous dit de freiner, de vous adapter à un rythme lent.

Gémeaux

Votre planète, Mercure, entame un aspect stimulant avec Uranus et votre curiosité sera certainement à son comble ; 2ème décan, il se passe des choses nouvelles dans votre entreprise, à moins qu'une découverte ne vous intéresse de près. 1er décan, vous serez trop nerveux, il faudra trouver le moyen de vous détendre. 3e décan, si on vous fait la morale, ne boudez pas, ce qu'on vous dira sera plein de bon sens.

Cancer

La communication est au centre de cette journée, vous aurez besoin d'être en connexion avec les autres et avec un proche en particulier. Il se peut en effet que vous vous inquiétiez pour cette personne, peut-être sans raison (1e décan). 2e décan, on pourrait vous apprendre une nouvelle ou vous lirez une info qui vous étonnera. 3e décan, mettez un frein à vos tours de passe-passe financiers.

Lion

Jupiter se prépare à former un bon aspect avec vous, 3e décan, il est donc possible que l'argent rentre plus facilement parce que ce que vous produisez vous rapporte, ou alors il peut s'agir d'une prime, d'un héritage pour certains. 2e décan, on vous dira quelque chose que vous ne croirez pas, mais ne faites pas l'autruche ! 1er décan, soyez attentif à vos besoins, offrez-vous un petit plaisir, ça vous détendra.

Vierge

La Lune est chez vous, 1er décan, opposée à Mercure. Une discussion vous préoccupera parce que vous devrez convaincre que vous avez raison et vous aurez peur de ne pas être à la hauteur, de perdre vos moyens. 2e décan, vous saurez attraper au vol une information qui pourrait vous être très utile. Foncez ! 3e décan, vous avez moins de travail ou vous gagnez moins ? C'est conjoncturel, vous n'y pouvez rien.

Balance

Vous sentirez que vous devez faire une pause et réfléchir à une question qui vous tarabuste. Suivez votre instinct, et si vous êtes débordé de boulot, faites tout de même des pauses qui vous permettront de réfléchir (1er décan). 2e décan, vous trouverez, comme par magie, une solution pratique à un problème technique. 3e décan, suivez les conseils de Saturne, c'est à dire ne mettez pas la barre trop haut.

Scorpion

De tous les signes, c'est vous qui serez le plus dans l'entraide et la solidarité aujourd'hui, surtout 1er décan. On n'aura pas besoin de vous demander, vous " sentirez " que votre devoir est d'apporter votre aide à un proche, 1er décan. 2e décan, des nouvelles d'un partenaire ? Vous serez surpris par ce qu'il/elle vous apprendra. 3e décan, le passé se rappelle à vous jusqu'au mois de juin.

Sagittaire

Une journée un peu casse-pied peut-être ? En tout cas, il semble que vous aurez une ou des obligations qui vous taperont sur le système et vous aurez envie de vous rebeller, mais demandez-vous si ça vaut la peine de perdre votre temps, 1e décan. 2e décan, surveillez votre manière de vous exprimer car elle risque de brusquer votre ou vos interlocuteurs. 3e décan, il faut accepter certaines responsabilités.

Capricorne

Si vous vous sentez intimidé, impressionné par des personnes que vous devez rencontrer aujourd'hui, essayez de prendre du recul et de vous dire qu'elles ressentent peut-être la même chose que vous, en dépit des apparences (1er décan). 2e décan, aujourd'hui ou dans les prochains jours, une proposition pourrait vous faire bondir. 3e décan, restez en mode conservateur du côté des finances.

Verseau

1er décan, c'est encore le temps des amours et de l'aventure, même si cela n'est pas voué à durer, on ne sait jamais... Et puis, retrouver les bras de quelqu'un peut vous faire le plus grand bien, autant au moral qu'au physique. 2e décan, de l'argent pourrait vous arriver de manière inattendue. 3e décan, né après le 12 février, il se peut que vous aussi vous ayez une chance dans le domaine financier (jusqu'au 10 mai).

Poissons

Mercure entame un bon aspect avec Uranus, jusqu'à lundi prochain, une aubaine pour le 2e décan à qui on pourrait faire une proposition difficile à refuser. Quelque chose que, peut-être, ils n'osaient espérer, une bonne nouvelle en tout cas. 1er décan, il se peut que vous ayez une réunion ou que vous receviez une invitation sur laquelle vous hésiterez. 3e décan, des excès émotionnels sont possibles ces jours-ci.