L'horoscope du 15 novembre 2019

Bélier

1er décan, cette fin d'année pourrait être positive pour ceux qui ont un objectif en tête, l'année 2020 vous permettra de donner des bases solides à ce projet. D'un côté, Jupiter vous invite à avoir de l'ambition et à viser haut, de l'autre c'est Saturne qui sera en phase avec vous à partir de mars prochain et qui vous dit que vous avez intérêt à voir votre avenir autrement et même, pour certains, à préparer une prise de liberté, d'indépendance, sur le plan professionnel peut-être.

Taureau

Vous aussi 1er décan, vous devez déjà sentir l'opposition de Mars, laquelle peut créer des tensions passagères avec votre partenaire ou avec votre employeur. C'est toujours le même problème, dont nous parlons depuis des mois, et Mars risque de le " réveiller ". Toutefois, la planète (Uranus) étant rétrograde, il faut vous méfier de décisions prises en haut lieu et qui peuvent vous être imposées sans que vous ayez votre mot à dire.

Gémeaux

La conjoncture d'hier étant encore active, cela peut aussi être une valse-hésitation dans le domaine sentimental, 2ème décan. Votre relation n'est pas solide, elle tangue sur ses bases, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, ou alors c'est l'autre qui vous place dans la plus totale incertitude. Mais vous le savez, la roue tourne et vous reprendrez très bientôt le contrôle de cette relation, et même le contrôle de votre vie en général.

Cancer

Vous êtes toujours parmi les mieux servis et ce sera le cas aujourd'hui et dans les prochains jours si vous êtes né en juin. Vos initiatives seront bien accueillies, parce que vous les présenterez de manière dynamique et constructive. Cela dit, l'opposition de Jupiter est en marche et il se pourrait que vous ayez une belle occasion à saisir, qu'on vous fasse une proposition difficile à refuser. On peut aussi, dans un autre domaine, vous proposer le mariage !

Lion

Le week-end qui arrive devrait être un week-end de repos et surtout de réflexion. Il semble que vous avez un ou des choix importants à faire, surtout 1er décan. Mars va entrer mardi en Scorpion, et ce sera son premier aspect dynamique depuis son passage dans votre décan la première quinzaine de juillet, qui n'a pas dû être piquée des vers. Mais il se peut que vous ayez plutôt une décision prise en haut lieu à accepter, une sorte de couleuvre à avaler.

Vierge

Né début septembre, vous allez être impérial en 2020, et ça se prépare déjà depuis des mois. Mais vous aurez à vous affirmer et ne devrez pas craindre de déplaire. Il y a souvent, chez vous, une légère (ou une forte, selon votre thème) retenue qui peut vous empêcher de vous affirmer pleinement, peut-être parce qu'au fond, vous n'avez pas une entière confiance en vous. Vous doutez toujours, mais personnellement je trouve que c'est une bonne chose.

Balance

3ème décan, la période actuelle est chanceuse même si Mars est conjointe à votre Soleil. Vous pourriez démarrer un nouveau boulot, ou l'avoir déjà démarré ! Cela peut aussi correspondre au développement d'une nouvelle branche de votre activité, et il semble que les choses soient bien parties ! Vous en aurez encore une meilleure idée entre dimanche et mardi car Vénus va rejoindre Jupiter et vous aurez un vrai coup de chance (né en fin de signe, vers le 21).

Scorpion

Sentir très remonté et décidé à ne pas faire la moindre concession, à personne ! Jusqu'à présent Mars était en Balance et vous étiez doux comme un agneau, limite vous vous fichiez un peu de tout. Mais là, au contraire, tout ce que vous ferez sera investi de beaucoup d'énergie et selon votre thème elle sera réparatrice, elle cherchera à transformer ou à... détruire.

Sagittaire

On ne revient pas sur Vénus/Neptune, toujours active et troublante, mais si vous êtes né après le 18 décembre, tout ce que vous entreprenez peut se développer. Jupiter, conjointe à votre Soleil, est en effet en harmonie avec Mars, puis avec Vénus la semaine prochaine, alors vous pouvez foncer, mettre un projet en route, il n'y aura aucun obstacle sur votre route, en tout cas concernant votre décan solaire. Maintenant, consultez votre ascendant pour plus de détails.

Capricorne

Vous aussi, natif de décembre, vous devez sentir que c'est chaud pour vous, puisque Jupiter est en approche et vous dispense déjà quelques cadeaux. Reconnaissance, promotion peuvent être à l'ordre du jour pour les plus chanceux. Mais comme Jupiter gère votre secteur 12, il se peut aussi que vous ayez quelqu'un à soigner, une personne âgée de votre entourage, peut-être un parent en fin de vie et dont vous vous occupez avec le plus grand dévouement.

Verseau

3ème décan, vous êtes à présent mis au défi d'atteindre l'un de vos objectifs et comme vous avez le soutien de Mars, vous y parviendrez plus vite que prévu. Mais on peut aussi penser que c'est déjà arrivé et que vous savourez votre victoire : Mars va changer de signe mardi prochain (et votre énergie sera dirigée vers d'autres buts), Jupiter aussi changera de signe le 2 décembre et donnera le ton de 2020 : observer, réfléchir, préparer un gros coup pour la fin de l'année.

Poissons

Il se peut que vous ne soyez pas mécontent de l'arrivée prochaine de Mars en Scorpion, cela vous donnera l'occasion de montrer votre détermination. La planète sera idéalement placée pour ceux qui veulent prendre leur envol et aller plus haut, ou pour obtenir une meilleure place au Soleil. Et cela a d'autant plus de chances de se faire, que Jupiter va être en phase avec vous à partir du 2 décembre et que vous devez déjà sentir qu'on va vous aider à progresser.