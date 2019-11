L'horoscope du 14 novembre 2019

publié le 14/11/2019 à 05:30

Bélier

Pour vous aussi, encore un peu de patience si vous êtes né après le 15 avril, vous pourrez prendre une décision ou régler un petit conflit la semaine prochaine. Mars ne s'opposera plus à vous à partir du 19 et l'obstacle que vous avez pu rencontrer dans l'une de vos relations professionnelles pourra être levé. De la même manière, si vous étiez en désaccord avec votre conjoint ou avec une personne de votre entourage proche, le courant va de nouveau passer plus facilement.

Taureau

Si vous avez une dépense à faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous serez hésitant, 2ème décan ! Vous aurez peur de vous faire avoir, mais cela n'arrivera pas ! Sauf si vous êtes ascendant Gémeaux ou Poissons (2ème décan) : dans ce cas, ne décidez de rien ces jours-ci. Mais autrement, votre crainte ne sera qu'imaginaire, la Lune et Neptune étant en bisbille, il ne s'agit en fait que d'images basées sur des suppositions parfois irrationnelles et sans fondement.

Gémeaux

Toujours chez vous, la Lune s'embrouille avec Vénus et Neptune, alors un petit conseil, 2ème décan, faites et refaites vos comptes avant de dépenser de l'argent. Même chose en amour ou même dans toute relation : ne vous laissez pas impressionner par un professionnel de la séduction, cette personne a des intentions qui ne sont pas toujours honnêtes. Cela dit, Neptune étant rétrograde, la situation peut être imaginaire.

Cancer

Quelque chose vous dérange dans votre vie privée, 3ème décan. Jusqu'au 19, soit vous avez des travaux à faire chez vous, soit vous êtes fâché avec un proche. Enfin, pas vraiment fâché, mais il y a un rapport de force entre vous... A moins que cette personne ne joue les " passifs-agressifs " et ne fasse tout pour vous énerver, vous mettre hors de vous, et ne vous dise : mais pourquoi tu t'énerves, je n'ai rien dit, rien fait, etc. Pour que vous pensiez que tout est votre faute. Prenez vos distances.

Lion

Soyez amical aujourd'hui encore, quelques personnes autour de vous ont des problèmes et elles auront besoin de se renforcer de l'amitié que vous leur portez. Il suffit parfois d'un geste, d'un coup de fil, d'une petite attention pour réconforter quelqu'un qui a de la peine ou des ennuis. Or la conjoncture est encore difficile et même vous, vous pourriez être déçu par quelque que vous avez aidé justement et qui ne montre aucune reconnaissance.

Vierge

N'attendez rien des autres, vos proches ou ceux avec qui vous travaillez, vous seriez forcément déçu. Il n'y a qu'une personne sur qui compter, vous-même ! Vous avez de la ressource, plus que vous ne le pensez, et si on vous dit le contraire (2ème décan surtout), si on vous dévalorise, sachez que c'est une manière de conserver le pouvoir sur vous et de vous manipuler. Ce n'est pas nouveau, mais vous avez peut-être des armes pour vous défendre à présent...

Balance

Il n'est pas impossible que quelque chose que vous avez développé se mette à vous rapporter plus que prévu. Mais gardez la tête froide pour l'instant, 2ème décan. En effet, il y a plusieurs dissonances sur Neptune qui pourraient vous induire en erreur, ou provoquer une erreur matérielle. Vous saurez très rapidement si vous avez trop enjolivé les choses ou si elles sont réellement telles qu'elles vous apparaissent. A partir de lundi qui vient, vous verrez plus clair.

Scorpion

2ème décan, je vous rappelle que Mercure est chez vous mais qu'elle est rétrograde et que rien ne peut marcher correctement sous cette conjoncture ; patience ! Patience si vous attendez un courrier, une réponse, qu'on vous donne un rendez-vous ou qu'on vous rappelle après un entretien passé avant que Mercure ne rétrograde, c'est-à-dire avant le 1er novembre. Vous avez encore une petite semaine à ronger votre frein, Mercure redevient directe le 21.

Sagittaire

Dans votre signe, Vénus est fâchée avec Neptune et la Lune. Alors évitez de vous faire des films, de trop rêver ou de vivre des amours totalement imaginaires. Si vous croyez que quelqu'un pourrait vous aimer, ne restez pas à attendre qu'il ou elle vous déclare des sentiments qui n'existent peut-être pas. Par ailleurs, soyez très attentif à propos de votre argent, vous pourriez être victime d'un vol, ou d'une sorte d'escroquerie (2ème décan, né autour du 9 décembre).

Capricorne

Encore un peu de courage si vous êtes né après le 16 janvier, il y a un différend à régler avec un supérieur ou un obstacle à surmonter et ce sera vite fait, bien fait. Les choses ne traîneront pas, mais elles pourraient se manifester plus tard, sous une autre forme, en 2020 quand Pluton sera conjointe à votre Soleil (mars, avril). Il ne s'agira pas d'un différend mais plutôt d'un problème lié à une transformation professionnelle ou à quelque chose que vous devez révéler. De vieilles angoisses pourraient aussi remonter...

Verseau

2ème décan, Vénus donne de la valeur à l'un de vos projets, mais ne vous imaginez pas déjà au top du top. Pour que ça marche, vous devez rester très terre à terre. En effet, Jupiter va bientôt entrer en Capricorne, votre 12ème secteur, et si votre projet doit marcher et si vous voulez toucher votre cible, il faut encore y travailler un peu, tout en faisant confiance à la vie. Plus vous voudrez avoir le contrôle, moins vous avez de chance que cela progresse facilement.

Poissons

Je vous réitère mes conseils de prudence, 2ème décan, si vous avez un important rendez-vous aujourd'hui, évitez d'être impressionnable ou de paraître indifférent. Les deux sont possibles car ils font partie de votre personnalité : vous êtes impressionnable car vous imaginez, vous projetez sur l'autre qu'il a tous les pouvoirs et que vous êtes à sa merci (ce qui est faux), ou alors vous vous protégez du stress en ayant l'air indifférent, ce qui ne joue pas en votre faveur.