L'horoscope du lundi 21 juin 2021

Bélier

Pas la peine de faire de démonstrations de force ou d'autorité, natif du 1er décan, vous serez naturellement enclin à dégager quelque chose de fort et qui impressionnera les autres. Surtout n'en faites pas trop, ce serait inefficace. 3e décan, né autour du 13 avril, l'amour d'un parent ou de quelqu'un de votre passé est très présent dans votre tête et dans votre cœur, mais est-ce que cela ne prend pas une trop grande place ? Vous vous le demandez peut-être. 2e décan, né vers le 6/4, il se peut que vous ayez un souci avec un plus jeune, l'un de vos enfants peut-être.

Taureau

3e décan, Vénus est votre alliée toute la semaine ; il se pourrait que vous éprouviez des sentiments inconditionnels pour une personne que vous admirez et que vous aimez, mais cela ne semble pas être sexuel, surtout né vers le 14/5. 2e décan, la dissonance de Saturne se fait plus discrète, on vous impose moins de contraintes au travail. Mais cela peut aussi venir d'un partenaire dont, peut-être, vous ne voulez plus. 1e décan, vous risquez de prendre une décision un peu trop rapide ; ne vous laissez pas emporter par vos impulsions.

Gémeaux

2e décan, Mercure stationne chez vous et si vous êtes né autour du 7 juin, on ne répond pas à vos questions, ou c'est vous qui bloquez sur un sujet. Quoi qu'il en soit, c'est en passe de se terminer, votre cerveau refonctionnera normalement dès la semaine prochaine. 1e décan, une bonne journée en perspective, surtout si vous avez un rendez-vous ou quelqu'un à contacter. Votre façon de vous exprimer en imposera à vos interlocuteurs. 3e décan, né vers le 14 juin, si on vous fait une offre, il se peut qu'elle ne soit pas désintéressée. Ne dites pas oui tout de suite.

Cancer

3e décan, Vénus est parfaitement alignée avec Neptune aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous êtes plus sensible aux malheurs du monde, et plus dans l'empathie également. Et si vous êtes amoureux, vous serez en totale synchronicité avec l'autre. 1er décan, Lune et Mars sont en phase, c'est le moment de réclamer quelque chose : de l'argent qu'on vous doit, ou alors plus d'attention de la part de votre partenaire ou de vos proches. 2e décan, Saturne rétrograde dans votre secteur financier, les affaires ne sont pas aussi florissantes que vous le voudriez.

Lion

Dans votre 1er décan, Mars se relie à la Lune, et si vous agissez à l'instinct aujourd'hui, vous vous en féliciterez probablement. Mais attention à ne pas vous montrer agressif, parce que Mars étant dans votre décan, cela pourrait se retourner contre vous. 3e décan, Neptune occupe votre secteur des pertes financières (et autres), il se peut que vous soyez obligé de remonter la pente dans ce domaine. Peut-être faudrait-il transformer votre activité ? 2e décan, né autour du 4 août, Saturne a tendance à vous isoler ; à moins que votre mariage ne soit un souci.

Vierge

Jupiter, qui se trouve face aux natifs de février, a entamé hier une rétrogradation. Ce qui s'est mis en route au printemps passe provisoirement au second plan. Si vous avez fait une rencontre par exemple, l'un d'entre vous peut vouloir réfléchir. 2e décan, né autour du 6 septembre, Uranus est toujours active et vous permet de prendre votre indépendance, de vous libérer de certaines attaches, tout en découvrant un nouvel univers. 3e décan, Vénus et Neptune sont alignées, attention à ne pas vous faire d'illusions sur une personne que vous admirez et aimez.

Balance

L'harmonie entre la Lune et Mars vous invite à vous projeter dans l'avenir, en l'imaginant de manière positive. On dirait que l'optimisme est revenu chez vous, 1er décan. D'ailleurs, Jupiter rétrograde depuis hier et n'impacte plus votre ou vos activités. 3e décan, d'ici un mois, Jupiter va reformer un bon aspect avec vous jusqu'à fin décembre ; l'image que vous avez de vous-même et de votre activité va nettement s'améliorer grâce à de bons résultats. 2e décan, l'harmonie de Saturne vous apprend la sagesse, la réflexion et même l'humilité pour certains.

Scorpion

A l'aise grâce au Soleil en Cancer, vous avez malgré tout un léger obstacle à surmonter si vous êtes né, 1er décan, après le 29 octobre. Ceux de début novembre étant eux aussi devant un obstacle dans le courant de la semaine. N'en faites pas toute une histoire. 2e décan, né autour des 8 et 9 novembre, Mercure redevient directe demain ; vous allez pouvoir, assez rapidement, réparer une petite erreur - peut-être par rapport à l'argent. 3e décan, Vénus et Neptune sont en parfaite harmonie et vous aussi, vous serez en synchronicité avec ceux que vous aimez.

Sagittaire

2e décan, si une négociation traîne, si vous n'arrivez pas à convaincre un partenaire qu'il doit être d'accord avec vous, les choses vont reprendre un cours normal à partir de demain. Vos échanges seront beaucoup plus efficaces, avec de meilleurs résultats. 1er décan, la Lune est chez vous, en phase avec Mars, vous aurez tellement d'énergie que vous ferez plusieurs choses en même temps, tout en pensant à plein d'autres sujets. Quelle efficacité ! 3e décan, ne vous laissez pas déborder par vos sentiments, surtout aujourd'hui, gardez la tête froide.

Capricorne

Né après le 12 janvier, c'est peut-être juste une illusion, juste une sensation, mais l'amour est dans l'air aujourd'hui. Il semble en tout cas que vous êtes prêt à l'accueillir. Et même si ce n'est qu'un rêve, cela ne peut être que positif pour vous. 1er décan, persévérez ! Certes, vous avez du mal à aller de l'avant pour le moment, mais ce sera plus facile pour vous à partir de dimanche. Gardez confiance en vous et en vos décisions. 2e décan, les obstacles que vous devez affronter sont apparemment financiers, surtout si vous voulez investir dans quelque chose.

Verseau

1er décan né après le 25, Mars s'oppose à vous et l'un de vos projets pose problème. Mais ne doutez pas un instant qu'il ne va pas se résoudre. Dès la semaine prochaine, l'obstacle se sera envolé et vous aurez toute latitude pour agir. 3e décan, né autour du 12 février, on pourrait vous tresser des couronnes de lauriers aujourd'hui, mais cela ne vous fera ni chaud, ni froid, vous n'y croirez pas trop. 2e décan, né début février, on vous impose un changement qui ne vous semble pas très positif. Mais il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous détacher ?

Poissons

3e décan, né après le 10 mars, Vénus et Neptune vous envoient des bonnes ondes et vous pourriez vous dire que vous vivez un amour parfait, idéal, tout ce que vous avez toujours attendu. Soyez le plus attentif possible aux signaux faibles que votre intuition vous envoie. 1er décan, vos responsabilités, vos devoirs sont au premier plan et il faut reconnaître que vous ferez des efforts pour ne pas laisser traîner et être dans les temps. Vous avez de l'énergie et de la volonté en ce moment. 2e décan, né autour du 4 mars, vous êtes parvenu à vous libérer d'une contrainte.