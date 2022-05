L'horoscope du jeudi 12 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars est votre maître et sa conjonction avec Neptune risque d'avoir créé une situation déstabilisante, mais dont vous serez plus le spectateur que l'acteur. Un peu comme en avril, mais à l'époque ce sont Jupiter et Neptune qui se rencontraient. Là, c'est peut-être plus proche de vous et vous vous sentez en position de faiblesse.

Taureau

Je reviens sur la conjonction Mars/Neptune, de plus en plus active et qui ne sera exacte que la semaine prochaine. Fauteuse de troubles, elle vous inquiète beaucoup sur le sort de l'humanité en général, mais elle peut aussi vous inquiéter pour l'un de vos amis. Il ou elle pourrait avoir besoin de vous mais vous ne pourrez rien faire.

Gémeaux

Non seulement Mercure rétrograde mais la rencontre entre Mars et Neptune se précise et crée un vrai désordre au sommet de votre zodiaque, qui représente les événements importants. Soit c'est personnel et vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule, soit c'est collectif et on peut tous se sentir manipulés.

Cancer

L'important pour vous, jusqu'à samedi, sera de vous protéger du monde extérieur et des émotions envahissantes que certains événements peuvent provoquer en vous. Pourtant, la conjonction Mars-Neptune qui est en cause est en harmonie avec vous. Il n'empêche que vous vibrez avec les énergies désordonnées de cet aspect.

Lion

Selon vous il y a de la trahison dans l'air, des leurres, de fausses postures... Bref, vous aurez l'oeil, l'oreille et donc l'intuition des mensonges éhontés dont d'autres sont capables. La conjoncture est universelle, mais elle peut aussi vous toucher personnellement et vous êtes peut-être en perte financière et n'en voyez pas le bout pour l'instant.

Vierge

La rencontre Mars-Neptune face à vous en Poissons est de plus en plus précise et vous déstabilise, vous oblige à vous poser des questions sur l'honnêteté de quelqu'un, que ce soit l'un de vos proches ou un personnage public. Si c'est un proche, vous vous apercevrez qu'il ou elle n'est pas ce qu'il/elle prétend être.

Balance

La Lune entame sa traversée mensuelle de votre signe, ce qui signifie que vous serez plus sensible, plus émotif, et que les événements attachés à la conjonction Mars-Neptune vous feront de l'effet. Mais il ne semble pas que vous en aurez personnellement des échos, sauf peut-être si vous faites une faute dans votre travail ?

Scorpion

L'association de Mars et Neptune peut vous inciter à agir de manière un peu inconsciente. Vous pourriez vous mettre en danger sans vous en rendre compte, en étant trop distrait par exemple, ou en entreprenant quelque chose d'hasardeux. Mais cette conjoncture peut ne pas être personnelle et concerner des événements nationaux ou internationaux.

Sagittaire

Difficile d'être actif, de prendre les choses en main avec une conjonction entre Mars et Neptune. Tout ce que vous entreprendrez risque littéralement de tomber à l'eau. Mais il se peut aussi que vous ayez des ennuis avec un parent malade et que vous ne sachiez pas quoi faire pour l'aider. Soyez présent, c'est déjà très important !

Capricorne

Il est toujours plus facile de croire ce qu'on lit ou ce qu'on entend, mais vous vous devez de conserver l'esprit critique et de remettre certaines informations en question. Évidemment, ne pas avoir à se demander si on n'est pas en train de se faire manipuler est plus agréable que de se poser des questions inquiétantes.

Verseau

Désireux de découvrir ce qu'on vous cache, et vous êtes sûr qu'on vous cache quelque chose, vous mènerez une sorte d'enquête et il n'est pas impossible que vous ayez de bonnes idées (1er décan), que vous deviniez en quelque sorte ce qui se trame. Mais vous n'aurez probablement aucune confirmation de vos intuitions.

Poissons

C'est chez vous que Mars et Neptune se rencontrent et cela peut provoquer de gros remous en vous, ou à l'extérieur, dans la rue, voire dans un autre pays. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous seront directement concernés et ils devront se méfier de ceux qui leur conseillent d'agir ou de penser de telle ou telle manière. Prenez du recul.

