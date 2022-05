Que réservent les astres au Gémeau au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin.

Climat général

Le Taureau domine ce mois, mais il n'a pas trop la vedette. Elle lui est volée par Jupiter qui fait son entrée le 10 dans le signe ami du Bélier. Tout va devenir plus léger pour vous, et vos projets vont prendre leur envol. Vous serez très aidé jusqu'au mois d'octobre, soit par des amis/alliés, soit par le hasard parce qu'il jouera en votre faveur. 1er décan essentiellement. 2e et 3e décan, pas de précipitation s'il vous plaît, ne prenez pas de décision sans avoir bien réfléchi (jusqu'au 24). 3e décan, le sérieux domine.

Vie quotidienne

2e et 3e décan, Mars transite votre secteur de carrière et autant cela peut booster le 2e décan parce que vous aurez un défi à relever ou un travail dans lequel vous vous investirez à fond, autant le 3e décan sera ennuyé par la conjonction de Mars avec Neptune : tout ce que vous déciderez ou entreprendrez n'aboutira pas, ou pas comme vous le désirez. Vous ne prendrez pas les bonnes décisions, surtout si vous vous laissez influencer par d'autres. Mercure va stationner chez vous, que de questions à vous poser !

Vie amoureuse

En Bélier quasiment tout le mois, Vénus sera conquérante. Pour vous, le plaisir sera plus de séduire que d'être séduit et vous vous lasserez rapidement si on ne vous résiste pas. Cela dit, vous pouvez aussi transformer une éventuelle aventure amoureuse en amitié, ce qui conviendra mieux à la conjoncture que le fait de tomber amoureux. Si vous êtes déjà en couple, ça devrait bien se passer, vous ferez des projets, verrez des amis, aurez des activités inhabituelles et qui vous rapprocheront.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau a déjà eu lieu fin avril, c'est la pleine Lune du 16 qui vous intéressera. Elle opposera Taureau et Scorpion, des secteurs qui vont dans le sens d'une forte activité intellectuelle, surtout que Mercure sera dans votre signe jusqu'au 23. Cela pourrait avoir un effet négatif sur votre repos, vous aurez du mal à vous détendre et à chasser toutes les pensées qui vous assiègent. Des pauses et des exercices de relaxation vous aideront. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.