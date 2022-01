L'horoscope du dimanche 9 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune est encore chez vous, en harmonie avec votre maître Mars, et si vous êtes du 2e décan, vos proches seront pris dans votre tourbillon d'activités, sportives ou autres. En tout cas, vous dépenserez de l'énergie et rien ne pourra vous arrêter tant vous serez déterminé à : faire du sport, prendre la voiture et aller un peu vite, emmener tout le monde faire une grande promenade en disant qu'on n'est jamais mieux qu'au grand air.

Taureau

Vous pourrez dire merci à la rencontre Soleil/Vénus, 2e décan, car il n'y aura pas plus détendu, agréable et convivial que vous. Vous donnerez du bonheur à vos proches, et ils apprécieront ce que vous ferez pour eux (un bon repas ?), ils vous en féliciteront et flatteront ainsi votre amour-propre. 1er décan, ne faites pas attention à des paroles prononcées pour vous provoquer. Ne tombez pas dans ce piège plutôt grossier.

Gémeaux

Nous parlions d'amitié hier, mais aujourd'hui c'est votre sensualité, vos désirs qui seront décuplés par la conjoncture. Et votre partenaire ne s'en plaindra pas ! Si vous n'avez personne avec qui vous amuser, vous déplacerez ces énergies sur l'argent et ferez des achats sur Internet ou dans des magasins ouverts près de chez vous. La libido étant une énergie (sexuelle) elle peut être déplacée dans n'importe quel autre domaine.

Cancer

Le Soleil et Vénus se retrouvent face à vous et vous avez intérêt à accepter les invitations, à sortir, parce que cet aspect représente de très agréables rencontres. Est-ce que ce sera votre âme sœur, difficile de le savoir. Ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction se reformera la semaine du 7 février, mais cette fois avec Mars. S'il ne se passe rien ces jours-ci, quelque chose peut arriver d'ici quelques semaines.

Lion

Le Soleil, votre maître, dispensateur de vie est conjoint à Vénus, cela pourrait vous réjouir si ça ne se passait pas dans un secteur banal, mais qui consolide vos relations. En effet, le signe dans lequel cela se passe est le Capricorne, il est sous la domination de Saturne, maître de l'horloge du temps, ce qui laisse penser que vous vivez actuellement une relation de longue durée, que vous vous apprêtez cependant à remettre en question.

Vierge

Vous êtes en première ligne pour profiter de la jolie conjonction entre le Soleil et Vénus. Une rencontre, une naissance ? En tout cas, il y a quelque chose d'heureux 2e décan. Et en février, c'est Mars qui rencontrera Vénus ; ce qu'il ne s'est peut-être pas concrétisé ces jours-ci, pourra donc être réel la semaine du 7 au 13 février. Né autour du 11 septembre, ne vous étonnez pas si on vous drague un peu lourdement ou maladroitement.

Balance

Il y a plusieurs interprétations de la conjonction Soleil/Vénus. Elle peut éclairer vos amours passées et ranimer la flamme dans le présent, Mais il peut aussi y avoir un conflit. Que ce soit en famille ou avec votre amoureux/se, n'oublions pas que Mars est une planète qui aime le conflit, la bagarre, la rivalité, et il se peut que ses énergies soient plus fortes que celles de Vénus, mal à l'aise en Capricorne, alors que Mars y est exaltée.

Scorpion

La rencontre Soleil/Vénus n'est pas très durable, mais elle est bien placée et vous promet deux ou trois jours de petits messages tendres et de bisous dans le cou, avec/ sans masque selon votre état de santé, de vaccination, etc., etc. Une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà s'est peut-être renforcée et est à présent marquée par une forte complicité. Vous ne faites qu'y penser, elle occupe votre tête en permanence.

Sagittaire

Vous êtes peut-être en train de vous attacher sérieusement à quelqu'un, 2e décan, vous qui êtes jaloux de votre liberté ? Ne croyez pas que ça va vous passer facilement ! Vénus en Capricorne s'investit à fond, et sa rencontre avec le Soleil lui donne une énergie positive qui fait que la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes peut vous correspondre parfaitement. Mais, Vénus est rétrograde, vous n'en êtes pas encore sûr/e.

Capricorne

Le Soleil et Vénus sont conjoints dans votre signe, 2e décan, vous ne pouvez pas trouver meilleure conjoncture pour éprouver et recevoir aussi de l'amour et de la tendresse. De l'amour de votre chéri/e si vous êtes en couple, de la tendresse de vos enfants, de vos proches, de vos amis si vous êtes seul. Cette conjonction va durer jusqu'à jeudi prochain et peut aussi, évidemment, présider à une rencontre amoureuse.

Verseau

Cette conjonction Vénus/Soleil est là pour vous rappeler que nous sommes sur terre et que l'amour ne peut pas être que virtuel, il doit s'incarner d'une manière ou d'une autre. Vous avez tendance à rêver en ce moment, Vénus occupant votre secteur 12 de l'imaginaire, et à imaginer donc une relation qui ne verra peut-être jamais le jour parce que la personne est prise ailleurs ou qu'il/elle ne fait pas attention à vous (2e décan).

Poissons

C'est dans votre secteur amical que la rencontre Soleil/Vénus a lieu, 2e décan, et si l'amour n'est pas loin, ni vous ni l'autre n'osez franchir le fossé entre amour et amitié. Cette conjonction dure quelque jour, mais ne sera peut-être pas productive. En revanche, quand Mars et Vénus seront conjointes au même endroit la semaine du 7 février, là il y aura forcément de l'action. Et ça viendra peut-être de vous !