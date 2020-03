L'horoscope du 17 mars 2020

publié le 17/03/2020 à 05:50

Les prévisions astrologiques de ce lundi 16 mars ont été réalisées et écrites en janvier 2020.

Bélier

2ème décan, vous recevez un rapide et mineur aspect de Vénus, mais il pourrait vous valoir une petite rentrée ou une prime d'ici le début de la semaine prochaine. A moins que vous ne vous fassiez un cadeau ou que vous n'offriez quelque chose à votre cher et tendre. On peut aussi vous payer ce qu'on vous doit... Un plaisir sera de toute façon au programme, et aujourd'hui ce sont ceux nés autour du 1er avril qui seront sensibles à cet aspect.



Taureau

Le retour de Mercure en Poissons est une bonne chose pour votre 1e décan, qui recevra une aide plutôt inespérée d'ici la semaine prochaine. Surtout ne la refusez pas, parce que c'est ce que vous pourriez faire, estimant que la situation ne concerne personne d'autre que vous. Le Taureau est souvent comme ça... Là, en-dehors de votre orgueil, il n'y a aucune raison pour que vous refusiez de l'aide (né autour du 24 principalement).



Gémeaux

Avec Mercure de retour au zénith de votre ciel, un rendez-vous ou un déplacement qui avait été reporté en février pourrait être de nouveau au menu des prochains jours. En tout cas si vous êtes du 1er décan. Mais il est possible aussi, si vous travaillez en entreprise, que vous ayez rendez-vous avec votre boss, peut-être pour une évaluation ou pour parler de l'avenir. Vous ne serez pas très tranquille, le plus souvent sans raison.



Cancer

La conjoncture est favorable au 1er décan de votre signe, vous pourriez avoir enfin une nouvelle d'une proposition que vous avez faite et qui devrait être acceptée. Peut-être pas aujourd'hui mais d'ici la semaine prochaine. Il se peut qu'un voyage soit aussi au programme, surtout né autour du 26 juin ; je vous l'ai déjà dit, tout est bon pour vous en ce moment, comme cela l'a été déjà l'année dernière. Né vers le 22, l'argent peut être un problème.



Lion

C'est une question d'argent qui était restée en suspens avec la rétrogradation de Mercure, elle va pouvoir être de nouveau discutée d'ici la fin de la semaine prochaine. Ce sont le 1er et surtout le 2ème décan (né autour du 4 août) qui sont les plus concernés par ce retour d'activité de Mercure. Toutefois, né entre le 22 et le 28 juillet, l'opposition de Saturne vous oblige à accepter des délais, des reports, voire une baisse de votre rémunération...



Vierge

De nouveau opposée à vous et en phase avec Uranus, Mercure représente une aide conséquente et pas forcément d'un proche, plutôt d'une relation professionnelle. Mais vous pouvez également signer un accord, un contrat, que vous soyez du 1er décan (cette semaine) ou du 2ème (la semaine prochaine). De toutes les manières cette configuration vous sera favorable et le 2ème décan aura la réponse qu'il attendait depuis février.



Balance

Si le 3ème décan vit des moments très forts en émotions, le 1er et le 2ème vont recevoir quelques influx de Mercure qui leur vaudra un bon coup de pouce dans leur boulot. Vous n'avez aucune dissonance, aucun aspect en ce moment, en-dehors du retour de Mercure aux positions qu'elle occupait dans la première quinzaine de février. Vous y serez sensible si vous êtes né avant le 6 octobre, à travers un petit imprévu dans le travail.



Scorpion

Né avant le 5 novembre, Mercure est positive, bien que légère. Vous aurez, d'ici la fin de la semaine prochaine, l'occasion de revoir un proche ou d'en avoir des nouvelles. Vous voyez, rien de transcendant mais vos échanges seront très positifs, même s'il ne s'agit pas d'un proche. Vous pourriez faire une proposition ou avoir une idée qui sera acceptée tout de suite, ou effectuer une démarche qui se passera sans problème.



Sagittaire

C'est l'occasion ou jamais de rappeler un membre de la famille avec qui vous étiez un peu en froid ; il ou elle doit penser que vous l'avez oublié, aussi manifestez-vous. Parfois les gens ne font pas dans le détail et pensent, parce que vous ne les appelez pas, qu'ils sont sortis de votre vie. Alors même si vous avez des reproches à lui faire, ne laissez pas cette personne penser qu'elle n'existe plus pour vous, surtout si c'est un parent...



Capricorne

Si vous avez besoin d'un renseignement particulier ou qu'on vous briefe sur un sujet, vous avez le choix natif du 1er décan. On sera ravi de vous donner un coup de main dans votre entourage, personnel ou professionnel. Certains, nés autour du 26 décembre (et parfois au-delà) pourraient entendre une information surprenante ou apprendre quelque chose sur un de leurs proches qui les amusera peut-être beaucoup.



Verseau

Si on avait oublié de vous payer des heures supplémentaires ou un travail quel qu'il soit, cela devrait se faire dans les prochains jours. Vous avez été étonnamment patient ! Ce n'est pas votre principale qualité et parfois vous tapez du pied tellement vous n'aimez pas attendre. Mais là, bizarrement, vous êtes resté très calme... Est-ce que par hasard, vous aussi, vous n'auriez pas " oublié " qu'on vous devait cette somme et vous vous réveillez maintenant ?



Poissons

Espérons que Mercure va tenir la promesse qui vous a été faite dans la première quinzaine de février, une activité parallèle a pu vous être proposée, natif du 1e décan. Vous n'en aurez peut-être pas de nouvelle avant la fin de la semaine, mais ce sera de toute façon quelque chose de positif et que vous n'espériez peut-être pas... Toutefois, rien ne dit que vous n'aurez pas une autre proposition, peut-être dérivée de la première.