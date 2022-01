L'horoscope du dimanche 2 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos ambitions semblent dopées par la nouvelle Lune, vous vous êtes fixé un but, mais vous ne l'atteindrez que si vous changez de comportement, de manière d'agir. Peut-être que vous voulez trop ce que vous voulez et que vous vous mettez une pression qui, au lieu de vous stimuler peut au contraire vous ralentir parce que vous aurez peur de mal faire. En tout cas, si on peut vous donner un conseil, c'est de prendre votre temps.

Taureau

Voilà une bonne lunaison pour vous ! Elle est un facteur de détente, de recul par rapport aux événements actuels qui sont parfois un peu attristants pour le 2e décan. En effet, la L-NL vous ouvre des horizons, alors que Saturne peut vous les boucher (momentanément). Il se peut que vous deviez quitter un travail, ou un lieu de vie, et que le changement vous effraye. Mais, à terme, ce changement sera très bénéfique.

Gémeaux

Le Capricorne et sa planète, Saturne, règnent en maîtres aujourd'hui, en conséquence c'est l'ennui qui peut s'infiltrer momentanément. Pour vous, c'est " noir c'est noir ". Non, j'exagère, mais s'il y a bien quelque chose que vous n'aimez pas c'est de stagner, de rester sans rien faire, sans avoir de projets ou en ne pouvant pas concrétiser vos projets parce que vous manquez de ressources. C'est le cas, 2e décan, non ?

Cancer

Face à vous, 2e décan, c'est une nouvelle Lune d'amitié, de rencontres, de nouveauté dans le domaine des relations et de la vie sociale en général. Tout 2022 s'en ressentira car c'est une année où les bons influx d'Uranus en Taureau se feront davantage sentir, surtout en février. Vous pourriez prendre ou reprendre votre liberté, une liberté que vous avez conquise à force de volonté et de travail sur vous-même.

Lion

Pour vous aussi, c'est la barbe cette nouvelle Lune. Vous n'êtes pas dans une grande forme et en plus de ça, elle vous décourage, vous démotive, mais passagèrement. C'est le 2e décan qui est le plus sensible à cette ambiance qui vous ôte tout votre enthousiasme, surtout parce que vous anticipez des situations à venir dont vous savez qu'elles ne vous plairont pas. Et c'est dans le domaine de la carrière que ça se passe.

Vierge

Vous faites partie des élus de la nouvelle Lune, 2e décan, vous avez déjà bien progressé en 2021 et ça va continuer cette année, avec une prise d'indépendance professionnelle ou personnelle. Vous y avez déjà bien travaillé en 2021, mais cela va s'accélérer en 2022 (en février surtout), et peut-être grâce à quelqu'un que vous aurez rencontré. Soit ce sera dans le domaine amoureux, soit il y aura quelqu'un qui vous aidera activement.

Balance

Le Capricorne, qui abrite la nouvelle Lune, est votre secteur intime, celui qui gère la maison et la famille. Il est possible qu'il y ait un changement au sein de cette famille, que les enfants s'en aillent par exemple, ou que vous-même preniez une année sabbatique, un congé sans solde, quelque chose qui fera que vous resterez chez vous. Toutefois, cette NL peut aussi annoncer un déménagement, des travaux chez vous...

Scorpion

Avec l'opposition d'Uranus, on peut vous chanter " Les portes du pénitencier " tant la planète vous contraint à subir une situation que vous n'avez pas du tout désirée. Il peut s'agir d'une rupture (2e décan) qui était déjà dans l'air en 2021, mais qui se précise. Cela dit, c'est une bonne conjoncture parce qu'elle va vous démontrer que si vous ne changez pas de comportement avec les autres, vous referez les mêmes erreurs.

Sagittaire

La nouvelle Lune parle d'argent, et peut-être d'une acquisition que vous pourriez faire ces jours-ci. Et quand on voit la paperasse vous envahir, cela peut être lié à un achat immobilier, par exemple. Si vous manquez de fonds, ne vous inquiétez pas, vous trouverez une solution : la NL d'aujourd'hui est en harmonie avec Uranus et, avec cette planète, on a souvent des idées futées qui nous sortent des ennuis au dernier moment.

Capricorne

Votre nouvelle Lune est chouette, elle valorise votre signe, surtout son 2e décan car elle est en phase avec Uranus. On pourra vous chanter " il est libre Max " tout 2022 ! En effet, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, c'est l'évènement de l'année, notamment en février où Jupiter (expansion, amplification) viendra doper Uranus. Si vous désirez évoluer, changer, devenir une meilleure version de vous-même, c'est maintenant !

Verseau

En secteur d'ombre, la nouvelle Lune est la dernière de votre cycle personnel et doit, en quelque sorte, résumer les évènements parfois douloureux qui ont marqué 2021. Vous n'avez pas été gâté, sauf si Jupiter (dans votre signe) a été bienveillante, mais c'était rare, elle était entrée dans votre signe dans de mauvaises conditions. La nouvelle Lune, en phase avec votre maître, révèle qu'une belle évolution se prépare pour 2022.

Poissons

La lunaison vous place dans une ambiance un peu spéciale, où vous êtes à la fois attiré par quelqu'un et soucieux de votre liberté. En tout cas, ça bouge du côté de l'affectif (2e décan). Ça a bougé en 2021 d'ailleurs, et cela va se poursuivre tout au long de l'année, la fin janvier et février étant des mois d'accélération de votre évolution. Cela dit, les élections approchant, vous pouvez vous dévouer à un parti, à un candidat, une idée.