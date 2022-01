L'horoscope du vendredi 31 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une très jolie conjoncture vous accompagne pour terminer l'année et commencer la nouvelle. Vous ne ferez pas dans le banal, peut-être que vous ferez vraiment la fête, ou que vous serez très loin de votre base habituelle. En tout cas, l'endroit où vous serez ou ce que vous ferez vous changera les idées et au mieux, sera dépaysant. Vous qui aimez les voyages et l'aventure, il se peut que vous soyez loin... en réalité ou en pensée.

Taureau

L'idée que vous vous faites de la fête ne correspond pas toujours à ce qui vous est proposé, en tout cas pour ce nouvel An. On pourrait penser que ce que vous avez prévu de faire ce soir ne vous plaira pas plus que ça et que vous attendrez tout simplement que cela passe. Seul le 1er décan saura faire fi des soucis et autres tracasseries et, grâce à Jupiter, vous passerez un des moments les plus amicaux de cette année 2021.

Gémeaux

Étant donné que vous aimez rire et vous amuser, mais que vous vous ennuyez très vite, je vous vois bien faire plusieurs réveillons ce soir. D'ailleurs, on adore votre compagnie parce que vous êtes drôle et que vous êtes un atout dans une fête ; c'est pourquoi vous avez reçu plusieurs invitations. Cela dépend de votre âge évidemment, mais si vous êtes mobile, vous n'hésiterez pas à passer d'une fête à une autre et à vous amuser sans arrière-pensée.

Cancer

On a l'impression que vous serez super occupé aujourd'hui, ce qui laisse penser que vous ferez peut-être la fête chez vous et que vous en serez l'organisateur en chef. Et comme vous êtes gourmand de nature, vous essayerez de proposer des bonnes choses à vos invités, faites maison évidemment. Certains attendront un ou une invitée en particulier car ils sont tombés amoureux récemment. A moins que vous ne fêtiez ce nouvel An à deux...

Lion

Les fêtes ça vous connaît, vous adorez ça et vous n'en ratez jamais une, sauf contre-temps de dernière minute. Il n'en est pas question aujourd'hui et vous vous préparerez soigneusement afin d'être la plus belle pour aller danser, ou le plus beau de tous. Ce soin particulier à votre apparence sera dû au fait que vous avez peut-être quelqu'un à séduire ? Ou alors, vous chercherez tout simplement à plaire à tout le monde ; c'est ce qui fera le sel de votre soirée.

Vierge

La Lune est certes dans un signe qui aime la fête, le Sagittaire, mais il occupe le secteur familial de votre thème. Aussi on peut se demander si vous n'allez pas rester chez vous et faire la fête en famille ? C'est probablement ce qui vous plaira le plus. A moins que vous n'ayez fait une rencontre récemment (1er décan par exemple) et que vous n'ayez envie de franchir le seuil de la nouvelle année dans l'intimité de votre couple ?

Balance

Vous allez certainement bouger, dans la journée ou ce soir. En tout cas, la Lune en Sagittaire vous voit mobile, curieux de ce qu'il se passe autour de vous, ce qui peut vouloir dire que vous allez vous déplacer pour la soirée, ou même que vous allez voyager (pour certains). En tout cas cela ne vous déplaira pas, mais vous aurez quelques émotions fortes autour de 21h avec la conjonction de la Lune et de Mars !

Scorpion

S'il y a bien une chose dont vous aurez besoin aujourd'hui et ce soir surtout, c'est de ne pas être seul, de vous sentir affectueusement entouré et de pouvoir satisfaire votre gourmandise (pour les uns) ou votre sensualité (pour les autres). Et si vous sortez, si vous allez faire la fête, ce sera probablement dans le but de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez envie d'aller au bout de la nuit. Et le 1er décan pourrait bien atteindre son objectif !

Sagittaire

Avec la Lune dans votre signe, conjointe à Mars vers 21h, vous serez probablement le roi de la fête ! Vous serez un formidable meneur de jeu et si vous recevez chez vous, vos invités seront traités comme des princes. Cela dit, vous pourriez aussi passer de 2021 à 2022 en voiture, dans le train ou dans un avion. En effet, dans votre signe, la Lune parle de voyage, de lointain, et vous pourriez ne pas faire la fête parce que vous serez sur le retour.

Capricorne

Il est intéressant de constater que cette année, la fête de la St Sylvestre aura lieu avec une Lune dans un signe très " fêtard ", c'est-à-dire le Sagittaire. Vous-même serez sensible à l'ambiance de la journée et de la soirée, mais de loin. Vous n'aurez pas trop envie de vous mêler à ceux qui mangent trop, qui boivent trop et qui, du coup, ne sont plus eux-mêmes. En général, cela vous dégoûte un peu. Bonne soirée tout de même !

Verseau

Que faire ? Accepter les amicales invitations qui sont au programme, ou rester tranquille chez vous parce que vous n'aimez pas les fêtes sur ordonnance ? La Lune étant dans un signe qui est réputé pour aimer la fête, vous serez tenté, c'est sûr. Mais, selon votre âge, certains préfèreront ignorer carrément ce changement d'année, qui est à leurs yeux de scientifiques, quelque chose d'artificiel. Mais sachez que vos amis apprécieront que vous les rejoigniez.

Poissons

Est-ce que par hasard vous n'auriez pas le choix, que vous seriez obligé de vous rendre à une fête, la même éventuellement que les autres années ? Peut-être avez-vous une tradition, qu'elle soit familiale ou autre ? En tout cas, on a l'impression que vous ne serez pas libre de votre temps... Cela dit, il est possible que vous ayez décidé que vous ne feriez pas la fête cette année, que vous resterez en petit comité avec votre conjoint ou vos parents et que ce sera malgré tout un bon moment.