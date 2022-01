L'horoscope du samedi 1er janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure vient se placer dans votre secteur d'entraide et de projets. Si vous avez besoin d'aide, même d'un professionnel, faites-le avant le 14, date où Mercure rétrogradera. Sinon, c'est également une bonne configuration pour vos relations avec votre entourage, il pourrait y avoir du nouveau ; certains ont pu se faire un nouvel ami, par exemple. Par ailleurs, l'actualité pourrait vous intéresser plus que d'habitude.

Taureau

A partir de lundi, vous aurez certainement un important rendez-vous à prendre, et si vous vous attendez à ce qu'il se passe bien, vous ne serez pas déçu, surtout 1er décan. N'oubliez pas que Jupiter est en bon aspect avec vous jusqu'au 12 février et que la vie va vous donner des petits coups de pouce. Peut-être que vous ne trouverez pas cela extraordinaire, mais comparez votre vie actuelle avec votre vie à la même époque l'année dernière !

Gémeaux

La boucle de Mercure ne concernera que le 1er décan, surtout né autour du 31 mai. Il se peut qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous devrez sérieusement réfléchir. Il est possible qu'on vous propose un travail, avec pour inconvénient qu'il ne sera pas à côté de chez vous, il y aura un problème de distance. Mais ça ne sera peut-être pas un problème pour certains, qui seront contents d'avoir à se déplacer et d'être " ailleurs ".

Cancer

Vous êtes bien dans votre peau pour commencer l'année, 1er décan, vous avez Jupiter avec vous et rien de méchant ne peut vous arriver. Il faut juste profiter des bons moments sans arrière-pensée et éprouver de la gratitude pour ceux (ou ce) qui vous rend heureux. Parce qu'avec Jupiter on a toujours des moments de bonheur, sauf si la planète était vraiment très mal aspectée le jour de votre naissance. Et encore.

Lion

Après une année compliquée pour beaucoup d'entre vous, surtout 1er et 2e décan, ça se calme -en tout cas pour ceux de juillet- avec la possibilité de remonter la pente dans tous les domaines. En effet, Jupiter en Poissons depuis quelques jours et jusqu'au 12 février pour le 1er décan, a des pouvoirs réparateurs, liés à la capacité de résilience que vous avez en vous. Cependant, certains ont encore des tracasseries financières.

Vierge

Mercure étant votre planète maîtresse, sa présence en Verseau sera significative, surtout dans le domaine du travail où vous ferez preuve de créativité et d'inventivité. Seulement vous vous poserez des questions, vous vous demanderez si on ne va pas rejeter vos idées, comment elles seront jugées et vous hésiterez à les partager. Ne soyez pas trop dans la retenue, la réserve, l'important c'est qu'on sache que vous avez des idées.

Balance

A vous aussi, Mercure sera favorable car vous aurez une grande liberté pour vous exprimer et dire ce que vous avez sur le coeur, que ce soit positif ou plus critique. D'une manière ou d'une autre, vous serez content de vous et recevrez des compliments qui vous raviront, surtout 1er décan ; et ça va durer presque tout le mois, avant que Mercure rétrograde ne quitte le Verseau, pour y revenir le 14 février. Un cadeau pour la St Valentin !

Scorpion

Contrairement à 2021, 2022 démarre sur les chapeaux de roue pour votre 1er décan, avec les bons influx très valorisants de Jupiter, et Mercure qui vous donne la parole. Il faut en profiter (1er décan pour l'instant) pour faire travailler votre mémoire, que ce soit parce que vous aurez un compte-rendu à faire, parce que vous écrirez vos mémoires, ou encore parce qu'on vous demandera d'évoquer des souvenirs.

Sagittaire

Vous ne serez pas mécontent d'avoir Mercure de votre côté tout ce mois, votre facilité à vous connecter aux autres vous sera très utile, surtout si vous cherchez un logement. Toutefois, cela peut correspondre à un changement de vie pour certains, aussi devrez-vous examiner attentivement ce qui s'offre à vous. Et on peut dire la même chose pour tout autre domaine, où il faudra vous montrer attentif et anticiper les éventuels problèmes.

Capricorne

L'année commence avec un changement, Mercure entre en Verseau et va accentuer votre sens pratique. Vous trouverez des solutions à tous les problèmes et inversement, des problèmes à toutes les solutions (ce n'est pas de moi, c'est d'Einstein). Avec Mercure dans votre 1er décan jusqu'au 26 janvier (elle va faire une boucle), vous serez habile avec l'argent, tout en ayant une façon un peu spéciale de le placer ou de le dépenser.

Verseau

L'année commence bien, Mercure effectue sa première boucle sur trois dans votre signe et il est sûr que votre mobilité et votre habileté seront très accentuées jusqu'au 26. Après sa rétrogradation, Mercure reviendra de nouveau chez vous du 15 février au 10 mars. Pour l'instant, c'est le 1er décan qui en profite et Mercure étant en aspect (mineur) avec Jupiter, il n'est pas exclu qu'une information importante vous intéresse.

Poissons

Une bonne année, puisqu'elle commence avec la présence de la planète de joie, Jupiter, dans votre signe. 1er décan, jusqu'au 12 février, c'est le travail qui sera important, probablement grâce à une promotion ou une reconnaissance. Mais les plus chanceux seront ceux du 2e décan (12 février-26 mars) qui recevront Jupiter alliée à Uranus. Il y aura vraiment du nouveau dans votre vie, et dans vos relations avec vos proches.