Que réservent les astres au Cancer au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet.

Climat général

Jupiter entrera dans le signe du Bélier le 10, alors que le Soleil sera en Taureau. Cela nous indique que ce sont les questions de gestion financière qui seront, d'une manière générale, au premier plan. Pour vous, Cancer, Jupiter Bélier indique que vous pourriez avoir une promotion, une mutation, ou qu'on pourrait vous honorer pour vos travaux (dans une optique positive). Mais il y aura des cas où une injustice sera flagrante. 1er décan jusque fin octobre.

Vie quotidienne

Mars vous sera favorable une grande partie du mois (2e et 3e décan). Elle indique que votre énergie sera utilisée de manière très positive, pour aller plus loin ou plus haut, et que non seulement vous inspirerez confiance, mais vous vous ferez aussi confiance à vous-même. Au point même d'être trop en confiance entre le 8 et le 20 si vous êtes du 3e décan. Ayez l'esprit le plus critique possible et choisissez la lucidité, même si ce que vous voyez ne correspond pas à votre désir.

Vie amoureuse

A partir du 2, Vénus occupera elle aussi le Bélier (jusqu'au 28), sans pour autant rencontrer Jupiter. La planète n'est pas valorisée en Bélier, il peut même y avoir des accrochages, des disputes, des rapports de force. Toutefois, dans les cas les plus positifs, certains se sentiront responsables vis-à-vis de ceux qu'ils aiment et chercheront à leur faciliter la vie ; d'autres risquent de tomber amoureux d'une personne plus âgée, ou avec laquelle il y a une distance, un obstacle.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau ayant eu lieu fin avril, c'est à une pleine Lune que vous aurez affaire le 16 du mois. Elle opposera le 3e décan du Taureau et du Scorpion et sera plutôt positive pour vos projets. Ce que vous envisagez ou préparez demande peut-être une approbation, ou de vous faire aider par quelqu'un. Apparemment, vous devriez trouver ce qu'il vous faut. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.