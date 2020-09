L'horoscope du 6 septembre 2020

publié le 06/09/2020 à 05:30

Bélier

Vous utiliserez intelligemment votre séduction tant que Vénus occupera le Lion et si vous devez obtenir quelque chose ce sera par la douceur et la gentillesse. En tout cas si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 15). Par ailleurs vous serez plus créatif que d'habitude et il semble que vous pourrez entendre des compliments sur ce que vous aurez fait ou créé. Les relations avec vos enfants seront également satisfaisantes, peut-être même que vous serez fier d'eux.

Taureau

Vénus en Lion éclaire le secteur qui représente votre intimité, la maison, la famille, et elle vous dit que vous serez très, voire trop protecteur avec ceux que vous aimez. Mais c'est dans votre nature et si on ne vous le reproche pas, il n'y a aucune raison de ne pas continuer. Vous pourriez également, pendant quelques jours, vous consacrer à la décoration de votre intérieur, vous aurez encore plus envie de vous créer un cocon confortable et rassurant.

Gémeaux

Vous pouvez être sûr de vous faire d'agréables relations avec Vénus en Lion, et même de pouvoir vous amuser, flirter, prendre la vie avec insouciance. Cela ne concerne que le 1er décan, qui ne reçoit aucune dissonance, nous verrons par la suite pour le 2e et le 3e décan. 1er décan, jusqu'au 15 les relations avec les proches, les voisins seront également très agréables, ils apprécieront votre humour et la disponibilité dont vous ferez preuve.

Cancer

Les plaisirs vénusiens seront liés à la possession. De biens matériels mais aussi des personnes que vous aimez, à qui vous demanderez des preuves d'attachement. Vous aurez besoin d'être rassuré sur leurs sentiments et tant que vous n'aurez pas obtenu satisfaction vous demanderez. Certains pourraient même être exigeants dans la mesure où ce sera un test qu'ils feront passer à l'autre et qu'ils en tireront des conclusions. 1er décan, jusqu'au 15 septembre.

Lion

Avec Vénus chez vous, vous serez le plus charmant, le plus séducteur, le plus désireux de réussir ce que vous entreprenez. Avec de belles chances, 1er décan. En effet, Vénus est non seulement conjointe à votre Soleil mais elle est également en phase avec Mercure. Il se peut que vous fassiez des rencontres intéressantes, les gens viendront naturellement vers vous pendant la période où Vénus sera dans votre décan (1er, jusqu'au 15 septembre). Sauf grosses dissonances sur votre Vénus natale le jour de votre naissance.

Vierge

Dans l'ombre de votre signe, Vénus est peu active et vous dit que ce n'est pas le temps de l'amour mais celui du dévouement à votre travail ou à vos activités parallèles. La planète étant rapide, vous ne serez accaparé par le boulot que pendant deux ou trois jours la semaine prochaine, laquelle sera marquée par de bons aspects pour le 2e décan. Jupiter reprendra une marche directe le 13 et si vous êtes né autour du 9 septembre, des opportunités vont se présenter.

Balance

Il se pourrait bien qu'il y ait un renouveau dans votre couple, que vous retombiez amoureux de votre partenaire, ou qu'il/elle soit soudain plus attentionné/e. C'est donc une bonne période, 1er décan jusqu'au 15 septembre, profitez-en à fond ! Si vous êtes célibataire, quelqu'un que vous pensiez être votre ami pourrait être plus qu'un ami, ou alors vos amis pourraient vous inviter et vous présenter quelqu'un. En général, ça ne marche pas mais on ne sait jamais...

Scorpion

Vénus s'expose tout en haut de votre ciel, l'amour devrait être votre priorité pendant quelques jours. Mais vous pourrez aussi atteindre un objectif et être content de vous. Il y a toujours, avec Vénus, quelque chose qui vous fait plaisir, sauf si vous aviez de fortes dissonances sur votre décan le jour de votre naissance. Par ailleurs, vous devrez éventuellement jouer les conciliateurs en famille, surtout si vous avez des enfants adolescents qui ne cessent de se disputer.

Sagittaire

Avec Vénus en Lion, 1er décan pour le moment, vous aurez du plaisir à tous les étages. Autant à sortir et à faire la fête, qu'à exécuter un travail qui vous plaît, peut-être parce que ce travail vous fera voyager, d'une manière ou d'une autre. Toutefois, vous pouvez aussi vous connecter avec quelqu'un d'origine étrangère et lui trouver toutes les qualités. Psychologiquement, vous serez plus bienveillant que d'habitude et enclin à l'indulgence avec ceux que vous aimez.

Capricorne

Avoir trop d'orgueil en amour rendra vos relations difficiles ; mais ne pas avoir d'orgueil du tout n'est pas bon non plus. Vénus vous dit de trouver un juste milieu, de vous méfier de tout excès et de ne pas attendre de l'autre qu'il ou elle soit la perfection incarnée. Si c'est ce que vous attendez, consciemment ou non, vous ne trouverez jamais quelqu'un à la hauteur de vos attentes. Reprenez la liste de vos envies et de vos attentes et simplifiez-la.

Verseau

Vénus s'oppose à vous à présent, premier décan jusqu'au 15. Les autres seront séduits par votre charme et surtout par votre vision originale de l'existence. Vous pourriez aussi recevoir une invitation ou éventuellement une offre dont vous pourrez discuter sans problème étant donné que Mercure (échanges) est en bon aspect avec vous aussi. Mais ce qui vous plaira le plus, c'est l'harmonie qui régnera autour de vous et que vous entretiendrez avec plaisir.

Poissons

Là où se trouve Vénus, il y a toujours de la valeur ajoutée. Il est possible que votre travail soit une source de plaisir, à moins qu'on ne vous offre une augmentation. Il pourrait en tout cas en être question dans les prochains jours, premier décan jusqu'au 15. Par ailleurs, votre sens du service, votre envie d'aider les autres seront accentués pendant le passage de Vénus en Lion. Vous trouverez là aussi votre plaisir parce qu'il est dans votre nature d'aimer aider les autres.

